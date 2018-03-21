Алла Вербер, Дэвид Уилкинсон и еще 3 фэшн-авторитета рассказывают, как одеваться весной

Байеры и владельцы бутиков города составили для нас гид по главным маст-хэвам весны. Держим курс на ботфорты с золотыми вензелями, ослепляющий (в прямом смысле) пиджак и кровожадные туфли с шипами.

фэшн-директор ЦУМа и ДЛТ Абсолютные маст-хэвы весны: барочный шелковый бомбер Versace с принтами из архивов гениального Джанни, сумка-ридикюль Celine классической формы, напоминающая о 1940-х годах, туфли Balenciaga на комфортном мини-каблуке, яркий платок Gucci — универсальная statement-вещь. Носить с кепкой, можно повязать на шею, на руку или на сумку.

Какие марки появятся в ДЛТ в новом сезоне? Versace, Jacquemus, JW Anderson, Giorgio Armani, Heron Preston, Roland Mouret, Kendall + Kylie, Terekhov Girl.

Что с чем сочетать и, главное, как? Кепку с платком, как на последнем показе Vetements. Жакет с поясом или заправить его в брюки или юбку, как делают Saint Laurent, Balenciaga, Celine, Isabel Marant. Носить легкое платье-бюстье с брюками, как у Alexander McQueen.

Что вы присмотрели для себя? Приталенный жакет с пайетками Dolce & Gabbana — любая обладательница такого мгновенно станет героиней вечера. И туфли Sergio Rossi на удобном каблуке с открытой пяточкой и золотистой пряжкой — настоящая классика.

Самый-самый горячий аксессуар сезона? Сумка-сувенир Balenciaga с фотопринтами Парижа, Нью-Йорка, Токио.

исполнительный директор Au Pont Rouge

Три абсолютных маст-хэва сезона: классический черный костюм Tiger of Sweden или оверсайзовый Joseph в клетку. Рубашка с тропическим принтом, она же гавайская. И шорты! Спортивные, как у Гоши Рубчинского , или строгие, как у Etudes.

Этой весной в Au Pont Rouge приедут более тридцати новых марок. Самые ожидаемые: Isabel Marant и вторая линия бренда Isabel Marant Etoile, меланхоличные бельгийцы Les Hommes — дикая смесь эстетики 1980-x и игры пропорций. Тем, кто соскучился по Риккардо Тиши времен Givenchy, Les Hommes станет отличной альтернативой. Ну и обувь из коллаборации Castaner с Manolo Blahnik.

Самый остроумный стилевой прием? Дэдкор — так теперь в мужской моде называются маскулинность, широкие плечи и оверсайз. Это значит, актуальны костюмы будто с плеча старшего брата или папы. К ним — ярко-желтый свитшот с лого из лимитированной коллекции Helmut Lang, которую бренд посвятил таксопарку Нью-Йорка как напоминание о том, что Хельмут первым разместил рекламу своей марки на такси.

Что вы присмотрели для себя? Футбольный рюкзак-мешок флуоресцентно-желтого цвета Gosha Rubchinskiy.

Горячий аксессуар сезона? Объемная, прямо-таки гигантская сумка Joseph, больше похожая на дорожную.

Ирина Блогина

владелица Very Concept Store

Три абсолютных маст-хэва весны: двубортный пиджак и серебряная поясная сумка Alexander Wang, брюки-бананы Tibi, аксессуар из пластика Subterranei.

Что нового у вас в этом сезоне? Британский бренд 16Arlington, дебютировавший прошлым летом. Обязательны их платья и накидки с отделкой из перьев: дизайнеры хотели, чтобы женщины расслабились, стали воздушными, беззаботными, но роскошными и загадочными, как райские птицы.

Интересный стилевой прием? Смените привычный черный или бежевый на суперактуальный лавандовый, который сделает романтичным что угодно и кого угодно.

Самый-самый важный аксессуар? Sci-fi очки, или как их еще называют — «очки из фильма „Матрица“». Обратите внимание на коллаборацию Mykita + Martine Rose и по-кошачьи раскосую оправу Kitt в красном, лаймово-зеленом или неоново-синем цвете. Кислотная гамма и форма позаимствованы у рейверов из 1990-х.

Андрей Хромой

генеральный директор Bosco di Ciliegi в Петербурге

Три абсолютных маст-хэва весны: прикидывающиеся деловыми брючные костюмы из вельвета Max Mara, брюки с лампасами Forte Couture, вещи с крупным логотипом на самых видных местах! Какие марки появятся в BOSCOFAMILY в новом сезоне? Karl Lagerfeld, Coach, Theory и Joseph — классная альтернатива минималистичным Jil Sander.

Самый остроумный стилевой прием — многослойность! Под платье-сорочку надеть свитер из мохера или лесорубскую рубашку, а на пояс повязать джинсовку или кардиган — как у Alberta Ferretti.

Что вы уже присмотрели для себя? Кеды с принтом динозавра и шелковые галстуки с изображением тунца или макрели. Все — Paul Smith.

Обязательный аксессуар? Сумки-пояса Moschino, которые можно носить еще и cross-body, а также съемные дополнительные ремни для сумок, как у Coach и Etro. И шляпы! Например, панама из соломки или бейсболка Paul Smith.

Вячеслав Золотарев

байер концепт-стора DayNight

Три маст-хэва весны: оверсайзовый джинсовый жилет Givenchy, который идеально сочетать с любым вечерним платьем. Двусторонее пальто Undercover. Чувственный плащ-кимоно Dries Van Noten.

Новые бренды, на которые стоит обратить внимание? Heron Preston и Magda Butrym.

Стилеобразующая примета сезона — абсолютная эклетика! Тренировочные штаны с надписью «стиль» кириллицей надеваем с лодочками, а шелковые платья прячем под объемными пальто и широкоплечими пиджаками.

Что вы присмотрели для себя? Что-нибудь из ассортимента марки Alchemist, создателей одноименного магазина в Майами. И кстати, она представлена на эксклюзиве в России только в концепт-сторе DayNight.

Самый-самый горячий аксессуар? Кровавые шпильки с шипами от Balenciaga.