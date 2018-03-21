Ещё
Поклонники Ким Кардашьян недовольны ее бьюти-новинками. Почему?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поклонники Ким Кардашьян недовольны ее бьюти-новинками. Почему? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Новые косметические наборы для коррекции и маскировки несовершенств от Ким Кардашьян (37) еще не поступили в продажу, зато уже успели вызвать много вопросов. Поклонники телезвезды утверждают, что в цветовой гамме нет разнообразия (а оттенков, на минуточку, 16!) — точнее, не хватает нужных тонов для девушек с темной кожей. Один из пользователей Twitter написал: «Ирония нового запуска KKW Beauty в том, что в рекламе есть темнокожая модель, но она не может использовать какие-либо оттенки из этой коллекции». Приток негативных комментариев продолжает «наводнять» Интернет, и некоторые уже называют этот запуск эпической неудачей.
все слайды
Но Ким категорически не согласна с таким мнением и в свою защиту заявила, что она и ее команда KKW Beauty протестировали все цвета на разных оттенках кожи и провели немало фокус-групп. «Как только мы получали новый подтон, мы переходили к его проверке. Тестировали на разных людях, в том числе и темнокожих моделях», — подчеркнула Ким.
все слайды
И кстати, одна из девушек из рекламы Кардашьян, Муна Фадига, встала на защиту Ким. «Я открыто заявляю, что меня выбрали не ради притворства. Мне действительно сделали макияж, и новый оттенок из коллекции KKW Beauty мне идеально подошел. И знаете что? Он еще и держится отлично!»
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/poklonniki-kim-kardashyan-nedovolny-ee-byuti-novinkami-pochemu/
Peopletalk: последние новости
У российских звезд, похоже, есть любимый аксессуар. Угадай, какой? Не зря худела! Бритни Спирс в новом рекламном ролике В Москве прошёл последний показ Вячеслава Зайцева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как на самом деле выглядят модели plus-size48
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам39
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье18
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Глаза на лоб: шокирующий макияж художницы2
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
03:36
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье
Звёзды
00:53
Седокова ищет попугая, чтобы соединить влюбленных
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение