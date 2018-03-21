Поклонники Ким Кардашьян недовольны ее бьюти-новинками. Почему?

Новые косметические наборы для коррекции и маскировки несовершенств от Ким Кардашьян (37) еще не поступили в продажу, зато уже успели вызвать много вопросов. Поклонники телезвезды утверждают, что в цветовой гамме нет разнообразия (а оттенков, на минуточку, 16!) — точнее, не хватает нужных тонов для девушек с темной кожей. Один из пользователей Twitter написал: «Ирония нового запуска KKW Beauty в том, что в рекламе есть темнокожая модель, но она не может использовать какие-либо оттенки из этой коллекции». Приток негативных комментариев продолжает «наводнять» Интернет, и некоторые уже называют этот запуск эпической неудачей.

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Но Ким категорически не согласна с таким мнением и в свою защиту заявила, что она и ее команда KKW Beauty протестировали все цвета на разных оттенках кожи и провели немало фокус-групп. «Как только мы получали новый подтон, мы переходили к его проверке. Тестировали на разных людях, в том числе и темнокожих моделях», — подчеркнула Ким.

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И кстати, одна из девушек из рекламы Кардашьян, Муна Фадига, встала на защиту Ким. «Я открыто заявляю, что меня выбрали не ради притворства. Мне действительно сделали макияж, и новый оттенок из коллекции KKW Beauty мне идеально подошел. И знаете что? Он еще и держится отлично!»

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/poklonniki-kim-kardashyan-nedovolny-ee-byuti-novinkami-pochemu/