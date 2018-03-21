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Бритни Спирс вспомнила молодость и оголилась на улице
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Бритни Спирс вспомнила молодость и оголилась на улице 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американская поп-певица и киноактриса Бритни Спирс стала новым лицом бренда Kenzo. Об этом звезда сообщила в своем аккаунте в Instagram.
Рекламная кампания La Collection Memento No2 была снята фотографом Питером Линдбергом в Лос-Анджелесе. На фотографиях Бритни демонстрирует укороченную джинсовую куртку, высокие сапоги, свитшот и бейсболку с логотипом Kenzo в стиле 80-х.
«На съемке было очень весело, хотя в начале я чувствовала себя странно. Я привыкла к фотосессиям в студии или в маленьком помещении, а эта была прямо на улице. Мой наряд был довольно откровенным. Это было необычно, но на кадрах все выглядит классно», — рассказала певица в интервью для Vogue.
В январе Бритни Спирс опубликовала в своем Instagram фотографию в белой шубе и коротком платье. Многие комментаторы осмеяли сочетание, заметив, что оно не подходит для погоды в Калифорнии и выглядит в стилистике начала столетия. Сразу несколько комментаторов порекомендовали Спирс нанять «нормального стилиста» и сменить имидж на более современный.
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