Lancome выпустили новую коллекцию помад Matte Shaker

Lancome представили новую коллекцию The Un-Nudes Matte Shaker Trio, куда вошли три жидкие матовые помады Matte Shaker в нюдовых оттенках.

Matte Shaker обладает двухфазной формулой, благодаря которой помада придает губам более насыщенный и яркий цвет. Новый аппликатор-кушон обеспечивает легкое нанесение средства и создает эффект второй кожи. Кроме того, в состав Lancome The Un-Nudes Matte Shaker Trio входит витамин E, поэтому нежная текстура помады практически не ощущается на губах.

Сейчас новинка доступна в магазинах США. Когда Lancome The Un-Nudes Matte Shaker Trio поступит в международную продажу пока не сообщается.