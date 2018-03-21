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Lancome выпустили новую коллекцию помад Matte Shaker
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Lancome выпустили новую коллекцию помад Matte Shaker 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Lancome представили новую коллекцию The Un-Nudes Matte Shaker Trio, куда вошли три жидкие матовые помады Matte Shaker в нюдовых оттенках.
Matte Shaker обладает двухфазной формулой, благодаря которой помада придает губам более насыщенный и яркий цвет. Новый аппликатор-кушон обеспечивает легкое нанесение средства и создает эффект второй кожи. Кроме того, в состав Lancome The Un-Nudes Matte Shaker Trio входит витамин E, поэтому нежная текстура помады практически не ощущается на губах.
Сейчас новинка доступна в магазинах США. Когда Lancome The Un-Nudes Matte Shaker Trio поступит в международную продажу пока не сообщается.
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