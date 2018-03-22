30 самых модных поясных сумок на эту весну

Тренд на крошечные клатчи-медальоны или гигантские шопперы-баулы не отразился на популярности поясных сумок — они, как и в прошлом сезоне, функциональны, универсальны и очень красивы. Мы нашли самые классные модели из новых весенне-летних коллекций и рассказываем, где (и за сколько) их можно купить.

Рекорд по солд-ауту бьет Gucci Marmount — за овальной сумкой с логотипом итальянского бренда выстраиваются в очередь и охотятся в онлайн-магазинах. И мы прекрасно всех понимаем: сделанная из бархата и нежной кожи, она не только вмещает нужные вещи, но и подпоясывает рубашку, платье свободного кроя или клетчатый оверсайз-пиджак. Для тех, кто не хочет следовать мейнстриму, Gucci придумали новую модель Ophidia — более олдскульную и демократичную: ее можно носить и на талии, и на груди, как это уже делают Рианна, Алекса Чанг и героини миланского стритстайла.

Еще одна поясная it-bag сезона — в весенне-летней коллекции Prada. Она, как и юбки, сорочки и жакеты марки, украшена комиксами, футуристичными застежками и геометричными карманами. Аналог среди отечественных и недорогих моделей ей можно найти в ассортименте петербургского бренда Imakebags — сумки из красной кожи или с рифленой (будто змеиной) фактурой стоят от 2700 до 7400 рублей.

В Петербурге поясная сумка — самый необходимый аксессуар, который освобождает руки для селфи у Исаакиевского собора и танцев в новом техно-клубе «Клуб». Именно поэтому в городе они продаются на каждом шагу: с динозаврами и солнечным глиттером от Никиты Грузовика — в магазине Friend Fuction на Гражданском проспекте, с непромокаемой долговечной тканью от SHU — в «Лофт Проекте „Этажи“ на Лиговском, 74, в стиле вестернов 20-х годов — в шоу-руме AMA.Leather на Каменоостровском проспекте, а из переработанных автомобильных шин — на Ламбада-маркете и Интеллигентной барахолке, которые открываются в шопинг-центре каждый сезон.