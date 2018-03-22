Ещё
30 самых модных поясных сумок на эту весну
Далее:
Читайте также:
Ещё

30 самых модных поясных сумок на эту весну 

Собака 4 часа назад
Фото: Собака
Тренд на крошечные клатчи-медальоны или гигантские шопперы-баулы не отразился на популярности поясных сумок — они, как и в прошлом сезоне, функциональны, универсальны и очень красивы. Мы нашли самые классные модели из новых весенне-летних коллекций и рассказываем, где (и за сколько) их можно купить.
Рекорд по солд-ауту бьет Gucci Marmount — за овальной сумкой с логотипом итальянского бренда выстраиваются в очередь и охотятся в онлайн-магазинах. И мы прекрасно всех понимаем: сделанная из бархата и нежной кожи, она не только вмещает нужные вещи, но и подпоясывает рубашку, платье свободного кроя или клетчатый оверсайз-пиджак. Для тех, кто не хочет следовать мейнстриму, Gucci придумали новую модель Ophidia — более олдскульную и демократичную: ее можно носить и на талии, и на груди, как это уже делают Рианна, Алекса Чанг и героини миланского стритстайла.
Еще одна поясная it-bag сезона — в весенне-летней коллекции Prada. Она, как и юбки, сорочки и жакеты марки, украшена комиксами, футуристичными застежками и геометричными карманами. Аналог среди отечественных и недорогих моделей ей можно найти в ассортименте петербургского бренда Imakebags — сумки из красной кожи или с рифленой (будто змеиной) фактурой стоят от 2700 до 7400 рублей.
В Петербурге поясная сумка — самый необходимый аксессуар, который освобождает руки для селфи у Исаакиевского собора и танцев в новом техно-клубе «Клуб». Именно поэтому в городе они продаются на каждом шагу: с динозаврами и солнечным глиттером от Никиты Грузовика — в магазине Friend Fuction на Гражданском проспекте, с непромокаемой долговечной тканью от SHU — в «Лофт Проекте „Этажи“ на Лиговском, 74, в стиле вестернов 20-х годов — в шоу-руме AMA.Leather на Каменоостровском проспекте, а из переработанных автомобильных шин — на Ламбада-маркете и Интеллигентной барахолке, которые открываются в шопинг-центре каждый сезон.
Собака: последние новости
Будни работающей женщины и ответ петербургской погоде в весенне-летней коллекции Novaya Стажировка в Париже, мастер-классы и новый кампейн: все призы проекта «Новые имена в моде-2018» По рукописям первого стритстайл-фотографа Билла Каннингема выпустят книгу
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел139
Камилла называла принцессу Диану коровой и мышью9
На выброс: эти вещи выдают провинциальность1
Седокова рассказала, почему расстается с мужчинами6
Эти продукты оказались опасными для здоровья13
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:41
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел
Психология
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение