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Бренд Sloggi запустил революционную линейку нижнего белья
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Бренд Sloggi запустил революционную линейку нижнего белья 

FashionTime 4 часа назад
Фото: FashionTime
Известный бренд нижнего белья Sloggi представляет новую инновационную линейку нижнего белья ZeroFeel. Специальная инновационная формула изменит ваше представление о комфортном нижнем белье.
Невероятно эластичные ткани из новой коллекции были разработаны в Японии, а края обработаны по запатентованной лазерной технологии, благодаря чему вы не заметите швов на белье. Линейка нижнего белья ZeroFeel плотно прилегает к одежде и идеально подойдет к самому смелому образу.
В новой коллекции представлены топы и бралетты, дополненные трусиками-хипстерами и бразильскими брифами. Акцент сделан на минимализм: дымчато-серый и насыщенно розовый цвет являются основными в палитре коллекции. Несмотря на это, в колллекции можно встретить белье морской волны и розового грейпфрута.
В честь коллекции бренд запустил рекламную кампанию «Освободи себя», которая стартовала в марте этого года, которая помогает ежедневно девушкам выглядеть безупречно и без лишних стеснений.
Приобрести коллекцию Zero Feel можно в магазинах Triumph.
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