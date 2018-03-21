Тонкое дело: выбираем красивое и практичное нижнее белье из последних коллекций брендов

Удобство превыше всего

Для тех, кто предпочитает комфорт и не хочет, возвращаясь домой, первым делом снимать с себя бюстгальтер (манерно выбросив его через комнату), можно постараться найти модели лифов и трусиков без косточек и швов. К примеру, новая модель Sloggi Zero Feel создана из эластичной ткани по новым японским технологиям. Бесшовная обработка краев помогает создать эффект второй кожи. Можно спокойно надевать обтягивающие платья и брюки.

Sexy

А почувствовать себя королевой вселенной или ангелом Victoria's Secet поможет соблазнительное кружевное белье. Сейчас актуальны модели трусиков с завышенной талией, а вместо привычного бюстгальтера с косточками бренды предлагают браллет. Такое белье выглядят очень симпатично, а на музыкальном фестивале Coachella браллет носят вместо топов.

Боди

Если у вас никогда не было боди, настало время это изменить. Существует множество различных моделей — от самых деликатных и соблазнительных до простых хлопковых. Такие можно носить как под одежду, так и вместо привычного верха. Но будьте осторожны — вы точно привлечете много внимания в таком образе.