Chanel представили палетку для путешествий

Chanel выпустили эксклюзивную палетку для путешествий Harmonie de Camelias Travel Makeup Palette, в которой есть все, что нужно для создания как нежного дневного макияжа, так и яркого вечернего образа.

В палетку вошли сияющая пудра Les Beiges, легкие румяна, тени для век, мини-тушь для ресниц и четыре оттенка кремовой помады. Кроме того, в наборе идут четыре кисти-аппликатора для макияжа и небольшое зеркальце.

Приобрести Chanel Harmonie de Camélias Travel Makeup Palette 2018 можно на сайте Chanel.com или в магазинах Duty Free. Стоимость одной палетки — 100 долларов.