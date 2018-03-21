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Томные позы, глубокое декольте и роскошные украшения: Даша Чаруша снялась в рекламе Dzhanelli Jewellery х Poison Drop
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Томные позы, глубокое декольте и роскошные украшения: Даша Чаруша снялась в рекламе Dzhanelli Jewellery х Poison Drop 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Представители бренда считают, что огненно-рыжая Даша выражает дух коллекции через свой талант, эпатаж и сексуальность. Актриса позировала в толстовке, открытом пиджаке и в блузе — во всех образах украшения смотрели лаконично. Дизайнер Диана Джанелли, руководитель Dzhanelli Jewellery, чей творческий потенциал уже известен в модных кругах, создала капсулу Embrace. Туда вошли массивные кольца, браслеты, окутывающие запястья, серьги-джекеты и чокеры. Во всех случаях форма соответствует содержанию. «Я сделала повседневную коллекцию, вещи из которой могут стать талисманами, маленькими сверкающими напоминаниями о любви к себе, — говорит Диана. — Вы смотрите на руку, а там кольцо на несколько оборотов, которое крепко обхватывает ваш палец. Это такой знак „я себя люблю“. Мне кажется, мы все очень нуждаемся в нем». Чтобы украшения играли на свету, для их отделки использовали гранатовые и алмазные оттенки фианитов. А как тебе съемка с Чарушей? Листай галерею и отвечай в комментариях! Подписывайся на страницы WMJ.ru в Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст:Марина Токарева Фото:Архивы пресс-служб
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