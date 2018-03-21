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Каллиграф из Петербурга Покрас Лампас сделал коллекцию для Reebok
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Каллиграф из Петербурга Покрас Лампас сделал коллекцию для Reebok 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
После коллабораций с Dries Van Noten, Fendi и Levi’s каллиграф Покрас Лампас сделал коллекцию для Reebok. Свитшоты, футболки, шорты, топы и леггинсы (идеальные для приседаний со штангой и занятий аэройогой!) получили фирменную роспись художника с зашифрованным словом CrossFit. В футуристичном лукбуке с новой одеждой снялась девушка Покраса, модель и бьюти-блогер Альберта Берлин, которая уже протестировала форму на тренировках.
«Я работаю в собственном направлении «Calligrafuturism», совмещая множество культурных отсылок, письменностей и стилей в разработанном мной алфавите. Так я вижу каллиграфию будущего — в гармонии со всеми культурами, прошлым и настоящим», — рассказывает о принтах Покрас. Купить его работы за демократичную цену можно в магазинах Reebok и на сайте марки: леггинсы стоят 5390 рублей, мужская футболка — 2690 рублей, а спортивный топ — 3390 рублей.
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