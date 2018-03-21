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Шарлиз Терон примерила простой, но очень элегантный наряд
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Шарлиз Терон примерила простой, но очень элегантный наряд 

Teleprogramma.pro 8 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Шарлиз Терон
Актер Дэвид Ойелоуо раскрыл страшный секрет Шарлиз. Оказывается, белокурая дива… ругается как сапожник! В первый же день съемок молодой британец был потрясен нецензурными выражениями, слетающими с ее ангельских губ. Теперь вы понимаете, почему Шарлиз никак не может выйти замуж? Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Юлия Климова*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Простой, но очень элегантный наряд. Белизну блузки и плиссированной юбки от Givenchy перечеркивает контрастный черный пояс с ярким алым акцентом. В тему и ковбойские сапожки — Шарлиз в них этакая наездница, только-только примчавшаяся из прерий, не хватает только широкополой шляпы. Алая помада на губах — еще один яркий мазок в этом нежном образе.
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