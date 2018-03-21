Власти Сан-Франциска запретили продавать одежду из меха

В Сан-Франциско с 2019 года в силу вступит закон, запрещающий продажу одежды из натурального меха, пишет местное издание The San Francisco Examiner.

Как сообщается, такое решение недавно приняли власти калифорнийского города. Те, кто нарушит данную норму, должны будут заплатить штраф в размере одной тысячи долларов.

Вместе с тем, по данным журналистов, данное нововведение не будет касаться продажи изделий из кожи и шерсти.

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При этом магазины подержанной одежды получат право на реализацию изделий из меха. Кроме того, для продавцов, заранее закупивших большие партии товара, предусмотрена отсрочка до 2020 года.

Напомним, недавно глава итальянского дома моды Versace Донателла Версаче сообщила о решении отказаться от использования натурального меха при создании одежды. До этого подобное решение приняли и другие ведущие мировые модные дома, в том числе Armani, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren, а также Gucci.

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