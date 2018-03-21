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Уроки стиля: самые крутые образы Оливии Палермо
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Уроки стиля: самые крутые образы Оливии Палермо 

SNCmedia.ru 7 часов назад
Нюдовый
Тренд на брючный костюм Оливия Палермо решила поддержать на собственный лад. Девушка выбрала бежевые брюки с широким штанинами, а вместо жакета — жилет. Добавила к образу девушка еще и вязаный свитер в тон и необычные туфли. Мы в восторге!
Перекличка
Нам понравилось то, как девушка с умом подобрала обувь, подходящую по цвету к деталям на меховом пальто. Под верхней одеждой мы заметили такие же широкие брюки, как и в первом образе. Вот идя, как носить одну вещь совершенно по-разному.
Акценты
Юбка в стиле колор блокинг и шарф из цветного меха — так девушка собирает свой новый образ. Казалось бы, что все так просто, но даже здесь чувствуется фирменный стиль Палермо.
Ультрафиолетовый
Конечно, одна из самых модных девушек современности не могла обойти стороной и главный цвет 2018 года. Из ее недавнего лука можно почерпнуть вдохновение для весеннего образа: платье мили с цветочным принтом, длинный кардиган и модная bucket bag.
В тренде
Серые брюки в клетку, полупальто пастельного цвета — Оливия Палермо знает, как перенести в жизнь последние тренды с подиумов. Учимся и повторяем!
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