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Модный эксперт оценил стиль Сергея Лаврова
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Модный эксперт оценил стиль Сергея Лаврова 

Вечерняя Москва 7 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Министру иностранных дел России Сергею Лаврову 21 марта исполнилось 68 лет.
Сергей Лавров входит в число самых стильных политиков современности. С этим согласен и эксперт моды Влад Лисовец.
По словам стилиста, главное, что отличает российского политика — его «внутренняя культура».
— Самое важное и самое основное, что есть у Сергея Лаврова — это внутренняя культура. Когда она есть, то человек в любой одежде выглядит интересным, стильным, модным — называть это можно абсолютно по-разному. Он очень сдержан, у него хорошие манеры. Все это в целом создает образ интересного мужчины, — отметил он в комментарии информагентству Nation News.
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