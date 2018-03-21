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Екатеринбуржцы устроили огненную фотосессию про постапокалипсис на заводе в Нижнем Тагиле
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Екатеринбуржцы устроили огненную фотосессию про постапокалипсис на заводе в Нижнем Тагиле 

e1.ru 7 часов назад
Фото: e1.ru
На заводе в Нижнем Тагиле прошла крутая фотосессия двух фотографов — Александра Осипова из Екатеринбурга и Павла Косенко из Москвы. Они засняли моделей в стиле постапокалипсиса и военных действий.
Фотосессию устроили во время двухдневного мастер-класса Павла Косенко «Цвет в фотографии». Он рассказывал участникам, как правильно работать со светом во время съёмки и как обрабатывать снимки. В воскресенье, 18 марта, модели и фотографы провели практикум на заводе-музее под открытым небом, который входит в Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал».
Съёмки прошли в цехах, куда раньше посетителей не пускали. Снимки получились очень крутыми, смотрите сами.
Кстати, не так давно екатеринбургские фотографы провели в Челябинской области фотосессию в стиле «Пиратов Карибского моря». А до этого мы публиковали кадры мистической фотосессии на «кладбище паровозов» в Пермском крае.
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