«Зачем?!» Лизу Галкину осудили за наряд невесты

На фото: Обязательный финал показа. "НЕВЕСТА" Молодец Лизанька.

Показ детской коллекции Галины Юдашкиной, главной наследницы знаменитого модного дома, прошел с небывалым ажиатажем. Дело в том, что в качестве моделей она собрала самых популярных детей известных родителей. На подиум в красивых нарядах вышли Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, Маргарита Шор (дочь певицы Жасмин), Надежда Пескова (дочь Татьяны Навки ) и, конечно, главная звезда отечественного шоу-бизнеса Лиза Галкина . Не хватало только вип-модника Саши Плющенко, но он сейчас находится на Мальдивах, где открывает вместе с родителями первый каток на территории райских островов.

Дочь Жасмин вышла на подиум в платье с перьями. «Мой белый лебеденок!» — восхитилась певица в личном блоге и опубликовала видео торжественного прохода 6-летней Маргариты.

На фото: Мой белый лебеденок @margaritashor на фэшн-шоу нашей любимой Галины Юдашкиной @gyudashkina ❤️😘 Спасибо огромное за приглашение, коллекция — восторг! 🔥 #Маргаритка #ГалинаЮдашкина #показ #2018

5-летний сын Филиппа Киркорова Мартин явил собой образец детской элегантности в строгом костюме, 6-летняя Алла-Виктория показала красивое белое бальное платье с блестками.

Специально для показа Надежде Песковой сделали шикарную прическу. Девочке завили ее длинные кудри. Обычно дочь Татьяны Навки ходит с косичкой или хвостиком, никто из фанатов даже не мог представить, какая у нее роскошная на самом деле копна волос. 3-летнюю Надю одели в красивое красное платье, а ее голову украшала диадема.

Но самым ярким выходом стало появление Лизы Галкиной. 4-летняя дочка Максима Галкина Аллы Пугачевой показала собравшимся… свадебное платье! Конечно, на взрослых показах считается совершенно естественным, когда дизайнер представляет подвенечный наряд собственного творения.

На фото: Моя прекрасная модель на показе новой детской коллекции @gyudashkina 💃🏻 #надеждапескова❤️ #детскийпоказмоды #галинаюдашкина

«Но не на детском же показе!» — возмутились поклонники. — «Лиза очаровательна, но со стороны модельера это странное решение!» (И это самые невинные комментарии из соцсетей.)

А некоторые, особо суеверные граждане из Интернета, вспомнили и примету, что нельзя девушке просто так надевать свадебное платье. Это чревато проблемами в личной жизни.