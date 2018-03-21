Как носить колье с бриллиантами и в пир и в мир

Эти культовые, узнаваемые и такие шикарные камни чудесным образом заставляют сверкать наши будни так, что даже не очень-то расстраиваешься, что до лета еще не так уж и близко. Мнений на тему идеального дизайнерского исполнения для украшений с бриллиантами вы встретите сотню, и они непременно будут противоречивыми: кому-то нравится романтичный цветочный дизайн, кто-то ищет ультрасовременные формы, а кто-то — столь модный нынче китч и экспрессию. Бриллианты способны на все с одним лишь условием: они обожают быть главными героями украшений и не терпят конкуренцию. В представленных ниже колье бриллиантам нет равных, они — центр Вселенной этих ювелирных изделий и ваша неотъемлемая блестящая частичка. Вы можете выбрать размер: 1 или 0,5 карат, — а тонкую золотую цепочку с японским замком можно утягивать посильнее и носить украшение не только как колье, но и как чокер.

Длинное платье + тренч

Этот образ вдохновлен коллекциями сестер Олсен для их модной марки The Row. Длинные платья и пальто в пол — фирменные вещи The Row, отражающие концепцию бренда: взрослая аристократичная элегантность для людей, которых уже не интересует гонка за тенденциями. Что, очевидно, подразумевает в том числе и присутствие дорогих аксессуаров и украшений.

Платье Zara (1 999 руб.); колье SL, розовое золото, бриллиант (заказать); тренч Mango (13 999 руб.); лоферы Topshop (£49)

Кожаный костюм + водолазка

Брючным костюмам мы уже не раз пели дифирамбы и вернемся к ним снова, но тут нам попалась «редкая птица» — не типичный дуэт из брюк и жакета, а парочка из кожаных штанов и такой же кожаной куртки-косухи. Оттенок, между прочим, также самобытен до невозможности — темно-красный кирпич или переспелый гранат как нетривиальная вариация на тему темно-красного цвета.

Куртка-косуха Mango (9 999 руб.); водолазка Stradivarius (1 299 руб.); колье SL, белое золото, бриллиант (заказать); брюки из кожи Mango (15 999 руб.); туфли Uterque (9 990 руб.)

Приталенный жилет + брюки клеш

Такой силуэт обожают дизайнеры: талия подчеркнута поясом, элегантный V-образный вырез выступает на месте декольте, а расширяющиеся книзу брюки делают ноги буквально бесконечными. Можно играть с расцветками или же остановиться на безотказных черном и бежевом цветах. И не менее безотказных бриллиантах с золотом.

Жилет Venus ($20); колье SL, белое золото, бриллиант (заказать); брюки клеш River Island ($100); рюкзак Pull and Bear (1 999 руб.); мюли с заклепками Public Desire Josephine (2 290 руб.)

Платье-блейзер

«Пятница, вечер» равняется блеску — городских ночных огней, пайеток на платьях и бликов от диско-шара на танцполе. Выходит всего два логичных сценария: либо вы заранее строите планы, а потом прибавляете к ним блеска, либо надеваете самый сверкающий из имеющихся в наличии наряд с бриллиантами, а дальше вечеринка устроится сама собой.

Платье-блейзер Zara (6 999 руб.); колье SL, белое золото, бриллиант (заказать); босоножки Sophia Webster (£342)

Комбинезон из денима

Деним и бриллианты в одной компании уже ни у кого не вызывают эмоций удивления. И кстати, у них гораздо больше общего, чем кажется: появляются новые материалы, в моду входят разные виды драгоценных камней, а достойных конкурентов ни у денима, ни у бриллиантов так и не появилось — в своей нише они абсолютные победители.

Комбинезон из денима Bershka (3 599 руб.); колье SL, белое золото, бриллиант (заказать); очки Le Specs (6 870 руб.); мюли Massimo Dutti (7 990 руб.)

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