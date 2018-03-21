Как школьница

Подписчики не оценили новый костюм актрисы.

Наталья Рудова — одна из самых сексуальных девушек страны, и за ее Instagram наблюдает больше 3 миллионов подписчиков. Так что ни один образ актрисы не остается без внимания. Последний лук Натальи особенно удивил ее подписчиков? Девушка выбрала оранжевый спортивный костюм-оверсайз из линейки одежды Анны Седоковой. Несмотря на всю звездность наряда, подписчики решили раскритиковать стиль Натальи.

«Такие костюмы носят пожарные. Вам идут более женственные вещи», «И правда, в таком только вагоны разгружать. А вы же нежная, трепетная и восхитительная», «Наташа, вы как 12-летняя школьница в этом костюме. Зачем?».

Публикация от rudovanata (@rudovanata)

20 Мар 2018 в 6:30 PDT Актриса на критику решила не отвечать, тем более что за нее заступились фанаты, которые восхитились кроем костюма, его простотой и цветом.

Звезда уже привыкла к негативным комментариям: хейтеры появляются практически под каждой фотографией девушки и практически всегда находят, к чему придраться. В споры Наталья никогда не вступает, но в последнее время все чаще ограничивает комментарии к своим публикациям.

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