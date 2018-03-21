«Модная уборщица»: повязка на голове Евы Мендес рассмешила поклонников

Ева Мендес давно не попадала в объективы папарацци, а потому свежие снимки актрисы разлетелись по сети. Однако поклонники, с нетерпением ожидавшие возвращения своего кумира, были неприятно удивлены нелепой повязкой на голове звезды.

Фотографы запечатлели Еву на улице Нью-Йорка — звезда спешила на презентацию своей новой линейки одежды и для такого случая нарядилась в шелковый синий комбинезон из своей коллекции. Образ дополнило темно-синее пальто и босоножки со шнуровкой. А на голове звезды красовался шелковый платок, завязанный бантом, которая, к прискорбию поклонников, уже стала неотъемлемой частью личности Мендес.

Именно головное украшение и не угодило критически настроенным поклонникам. Одни фанаты признали, что уже устали видеть один и тот же аксессуар на голове своего кумира. Другие почитатели провозгласили себя экспертами моды и заявили, что так завязанный платок на голове — это не модно и не стильно.

В итоге пестрый шелковый платок, который Мендес завязала на голове бантом, был всячески раскритикован ярыми пользователями сети, которые не приемлют подобных промахов со стороны знаменитостей. «Комбез и туфли вполне себе ничего! Но что это за тряпка на голове? К чему это?» «Простите, не нравится! Смешно! Может было бы лучше без этого банта на голове, просто с распущенными волосами» «Какой-то ретро комбинезон в горох. А финал этого образа тюрбан на голове только подтверждает отсутствие вкуса у Мендес» «Скажите, снять тюрбан ей религия не позволяет? Прикипела к нему» «Выглядит как наглая модная уборщица. Уж извините» «Ещё одна ее фотка в тюрбане, опять насмешила» «Черти-что, а на голове бант»

К слову, если выход Евы Мендес на светское мероприятие был беспощадно раскритикован, то ее простой и милый уличный образ удостоился множества комплиментов, поскольку, по мнению поклонников, Ева, как и ее мать, на семейной прогулке выглядела настоящей леди.