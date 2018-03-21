Elvira T, Мария Миногарова и Александр Рогов на показе Artem Krivda

Кто: Elvira T, Мария Миногарова, Александр Рогов, Константин и Ольга Андрикопулос, Гоша Карцев, Мария Гранина, Александр Иванов, Александра Федорова и многие другие.

Что: Показ Artem Krivda в рамках Недели моды в Москве.

Где: Гостиный двор, Москва.

Когда: 20.03.2018.

Люди говорят: В первый день Недели моды в Москве прошел показ бренда Artem Krivda. Модели снова представили гостям шоу смелые образы, созданные дизайнером Артемом Кривдой. В новую коллекцию вошли мягкие худи с принтами «Сделано в России», Power, Limited Edition, фотографией Юрия Гагарина и надписью «Поехали», футболки и лонгсливы с флагами стран участниц предстоящего Чемпионата мира по футболу или символикой городов, принимающих Чемпионат, классические клетчатые рубашки, спортивные брюки и шорты, а также вечерние и повседневные платья.

все слайды

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/elvira-t-mariya-minogarova-i-aleksandr-rogov-na-pokaze-artem-krivda/