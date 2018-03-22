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Показ Artem Krivda: русский шик, Миногарова на подиуме и звездные гости в первом ряду
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Показ Artem Krivda: русский шик, Миногарова на подиуме и звездные гости в первом ряду 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Естественно, во всех образах преобладал спорт-шик, который сегодня популярен не только из-за тотального увлечения спортом. Дизайнер ссылается на стиль советской эпохи 50-х, когда спортсмены из СССР считались одними из лучших в мире, а футбольная сборная даже стала европейским и олимпийским чемпионом. Тогда физическая культура была частью жизни почти каждого советского гражданина, а сейчас спорт-шик выполняет почти ту же роль: он стал практичным, динамичным, и в то же время эстетичным.
Все вещи сшиты из натуральных материалов: хлопка, шерсти и шелка. Во всем чувствуется авторский подход. В линии есть худи и футболки с флагами стран-участниц Чемпионата, простые клетчатые рубашки и целая галерея платьев, куда вошли как повседневные, так и праздничные наряды.
Светский бомонд не обошел стороной это событие. На показе побывали стилист и дизайнер Александр Рогов, певицы Юлианна Караулова и Elvira T, Константин и Ольга Андрикопулос, стилист Гоша Карцев и многие другие. Главной звездой подиума стала блогер и модель Маша Миногарова. Она сняла видео с показа и опубликовала его в Instagram со словами: «Шок, сенсация смотреть до конца!»
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Текст:Марина Токарева
Фото:Архивы пресс-служб
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