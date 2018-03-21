Модный провал дня: «бабушкино» платье цвета грядки украло грудь и талию Наоми Уоттс

Наоми Уоттс пришла поддержать своего друга Саймона Бейкера на премьере его нового фильма «Дыхание» в рамках Австралийского международного кинофорума. Увы, выбранное платье не подчеркнуло красоту блондинки: если в целом фасон «бабушкин комод» еще можно простить и обыграть, то расцветка в духе расцветающей грядки и скрадывающие грудь и талию складки сделали look комичным.

Вместе с тем сложно отрицать, что лоферы к платью Наоми подобрала идеально. А как тебе весенний образ актрисы?

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Фото:Instagram, Getty Images