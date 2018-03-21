Супербабушки пройдутся по подиуму на столичной Неделе моды

Активные пенсионерки покажут всем, что вести активный образ жизни можно в любом возрасте, в том числе и на пенсии. Участницы клуба «Супербабушка» и конкурса «Московская супербабушка» 22 марта выйдут на подиум на Неделе моды в Москве.

Также женщины будут волонтерами на стенде акции «Поможем подготовиться к школьному балу — 2018». Все желающие смогут принести сюда наряды и обувь, а также аксессуары. Сбор вещей будет проходить в Гостином Дворе на стенде Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы с 21 по 25 марта.

Собранные вещи будут переданы московским выпускникам из многодетных семей, семей со скромным достатком, детям-сиротам и детям, находящимся на попечении.