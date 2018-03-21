Полоски, треники и анорак: главные тренды весны-2018

Папин деним, треники с полоской, гавайки и многое другое. Весна-2018 приготовила для нас немало сюрпризов.

Тренды — штука странная. Если спросить у парня на улице, следит ли он за модой, ответ будет скорее всего отрицательным.

А вот если заглянуть в его шкаф, то там, наверняка, обнаружится пара-тройка вещей, которые в этом сезоне считаются ультрамодными. Может, и у тебя такие найдутся? Playboy собрал подборку самых актуальных трендов весны-2018, которые стоит взять на вооружение.

Вертикальные полоски

@brownsmens

У этого принта была драматическая история: вертикаль не раз входила в моду, безнадежно устаревала, но снова возвращалась. В этом сезоне ее уверенно можно назвать одним из главных трендов.

Законодатели моды великодушно разрешили носить вещи с вертикальными полосками любой ширины и цвета. Кстати, они отлично подчеркнут достоинства твоей фигуры и скроют недостатки, если таковые имеются.

Спортивные штаны с лампасами

@brownsmens

Признайся — у тебя ведь есть такие? Если ты еще не успел избавиться от треников с полосочкой, то у нас для тебя хорошая новость: в этом сезоне дизайнеры начали сходить по ним с ума почти поголовно.

Однако этим трендом нужно пользоваться очень аккуратно. Чтобы не выглядеть как парень, который знакомится на остановке, дополни свой образ рубашкой зауженного кроя.

Гавайки

@louisvuitton

Можешь ничего не говорить, мы с тобой уже согласны. Гавайки безвкусны, мало кому идут и вызывают стойкую уверенность в том, что ее обладатель весельчак, но никак не мачо. Но у модных домов другое мнение на этот счет.

Предлагаем компромисс: смягчи впечатление от трендового верха спокойным и нейтральным низом или попробуй прикрыть гавайку темным блейзером — может быть, поможет.

Все черное/белое/однотонное

@boss

Для тех, кто морально не готов к тропическим футболкам, у дизайнеров есть однотонная альтернатива. Черный, как всегда, в моде, но не возбраняются комплекты и других цветов. Тебе можно все: и песочный, и темно-синий.

Для самых смелых весна-2018 предлагает облачиться во все белое. Дерзко, самоуверенно, непрактично (особенно при отсутствии машины). Один плюс: с белым комплектом можно надеть пенни-лоферы.

Мужской розовый

@zegnaofficial

Еще один цвет этого сезона — розовый, который уже давно превратился из сугубо женского в принадлежащий миллениалам. Облачаться в него с ног до головы вовсе не обязательно, достаточно всего одной вещи.

Советуем комбинировать розовый с серым или темно-синим. Такое сочетание точно не позволит тебе стать похожим на «блондинку в законе».

Графический рисунок

@promosiolshopganz

Графика совершала вылазки в тренды еще в прошлом году, а в этом уверенно захватила одну из лидирующих позиций. Теперь она может быть на любом элементе одежды и в любых проявлениях.

Однако так же, как и в случае с розовым, предлагаем «разбавлять» графический рисунок однотонными вещами. Иначе при твоем появлении у окружающих начнет рябить в глазах.

Мешковатость

@cerruti1881

Запомни сам и расскажи знакомым — девяностые вернулись! А это отличный повод облачиться в мешковатые брюки и безразмерные свитеры. В них очень удобно, а теперь еще и модно.

Старый-добрый деним

@mony_2587

Еще один привет из прошлого — деним. Жакет, куртка, брюки, кепка — все может быть из этого материала. То же касается и фактуры — этой весной одинаково актуальны и темный индиго, и эффект потертости. Дизайнеры уверены, что чем больше денима в образе, тем лучше. Поэтому хотя бы одна джинсовая рубашка или куртка — однозначный must-have.

Снуд

@shoilas_fashion

При слове «весна» у нас и европейцев возникают разные ассоциации. Но все же модные дома не дадут нам замерзнуть. В этом сезоне снуд становится не только теплым, но и самым трендовым шарфом. Вариантов, как его можно повязать, больше десятка. Поэтому советуем попрактиковаться и выбрать оптимальный способ, который лучше всего подходит к твоему образу.

Анорак

@pinkcrusian_official

Совсем скоро снег растает окончательно, и ему на смену наконец-то придут дождь и ветер. Бомберы по-прежнему выглядят неплохо, но в этом году на позиции главного тренда весны их сместили анораки.

Хотя у анорака нет застежек, не путай его с худи, потому что это верхняя одежда. В отличие от парки он защищает не от холода, а именно от ветра. Поэтому купи, но подожди с облачением в обновку еще несколько недель.

Двойные нагрудные карманы

@calvinklein

Весной-2018 не так важно, какую верхнюю одежду ты выберешь, как то, чтобы у нее обязательно были массивные накладные карманы. Желательно — на груди. Не забывай, что у этого стильного элемента исключительно декоративное назначение. Поэтому никаких ключей, телефонов и прочего: они не для этого!