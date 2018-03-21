«Кто это?» Поклонники не узнали Бритни Спирс

Новые фотографии 36-летней Бритни Спирс , сделанные в рамках рекламной кампании новой коллекции бренда Kenzo, произвели на поклонников певицы неоднозначное впечатление. С одной стороны, снимки, сделанные известным фотографом Питером Линдбергом, получились весьма эффектными. Но с другой, сама Бритни на них выглядит, по мнению некоторых фанатов, совершенно не похожей на саму себя.

Многие поклонники певицы были обескуражены тем, что в результате обработки снимков фотошопом внешность Спирс изменилась почти до неузнаваемости. «Кто это?» — с недоумением спросил один из фанатов. «Это точно не Бритни!» — заметил другой. Многие пришли к выводу, что девушка на фото похожа скорее на Джессику Бил в молодости, чем на Спирс. И все они дружно недоумевают, зачем вообще понадобилось настолько «корректировать» снимки, ведь Спирс и без этого выглядит прекрасно!

За последний год Бритни под влиянием своего бойфренда-бодибилдера Сэма Асгари, почти не вылезала из спортзала и довела свою фигуру до такого блестящего состояния, в каком она не была, даже в 20 лет. Это, видимо, стало одной из причин, по которой ее выбрали для рекламы молодежной коллекции Kenzo.

Сама Бритни осталась очень довольна своим опытом сотрудничества с модельным домом. Правда, на съемках она чувствовала себя не слишком уютно. «Мы снимали прямо на улице, и я стояла там в одежде довольно фривольного фасона… А в последнее время я стараюсь избегать таких вещей. Ведь я чувствую свою ответственность перед сыновьями. Мне меньше всего хотелось бы, чтобы они стыдились того, как я выгляжу и одеваюсь!» — заявила Бритни, сыновья которой подросли и вполне могут оценить стиль одежды матери. Старшему, Шону, уже исполнилось 12 лет, а младший, Джейден, отпраздновал свой 11-й день рождения.