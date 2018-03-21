Ещё
«Кто это?» Поклонники не узнали Бритни Спирс
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Кто это?» Поклонники не узнали Бритни Спирс 

7 Дней 5 часов назад
Фото: 7 Дней
Новые фотографии 36-летней Бритни Спирс, сделанные в рамках рекламной кампании новой коллекции бренда Kenzo, произвели на поклонников певицы неоднозначное впечатление. С одной стороны, снимки, сделанные известным фотографом Питером Линдбергом, получились весьма эффектными. Но с другой, сама Бритни на них выглядит, по мнению некоторых фанатов, совершенно не похожей на саму себя.
Многие поклонники певицы были обескуражены тем, что в результате обработки снимков фотошопом внешность Спирс изменилась почти до неузнаваемости. «Кто это?» — с недоумением спросил один из фанатов. «Это точно не Бритни!» — заметил другой. Многие пришли к выводу, что девушка на фото похожа скорее на Джессику Бил в молодости, чем на Спирс. И все они дружно недоумевают, зачем вообще понадобилось настолько «корректировать» снимки, ведь Спирс и без этого выглядит прекрасно!
За последний год Бритни под влиянием своего бойфренда-бодибилдера Сэма Асгари, почти не вылезала из спортзала и довела свою фигуру до такого блестящего состояния, в каком она не была, даже в 20 лет. Это, видимо, стало одной из причин, по которой ее выбрали для рекламы молодежной коллекции Kenzo.
Сама Бритни осталась очень довольна своим опытом сотрудничества с модельным домом. Правда, на съемках она чувствовала себя не слишком уютно. «Мы снимали прямо на улице, и я стояла там в одежде довольно фривольного фасона… А в последнее время я стараюсь избегать таких вещей. Ведь я чувствую свою ответственность перед сыновьями. Мне меньше всего хотелось бы, чтобы они стыдились того, как я выгляжу и одеваюсь!» — заявила Бритни, сыновья которой подросли и вполне могут оценить стиль одежды матери. Старшему, Шону, уже исполнилось 12 лет, а младший, Джейден, отпраздновал свой 11-й день рождения.
7 Дней: последние новости
«Зачем?!» Лизу Галкину осудили за наряд невесты У Веры Брежневой появилось красивое хобби Образ дня: Кейт Босуорт в красном total look
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел75
Как на самом деле выглядят модели plus-size52
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам56
Эти продукты оказались опасными для здоровья10
Наргиз описала ужасные травмы после побоев мужа13
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
03:36
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение