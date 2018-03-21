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Равшана Куркова, Юлианна Караулова и Регина Тодоренко на коктейле Golden Suite PANDORA
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Равшана Куркова, Юлианна Караулова и Регина Тодоренко на коктейле Golden Suite PANDORA 

Peopletalk 5 часов назад
Фото: Peopletalk
Кто: Равшана Куркова, Юлианна Караулова, Регина Тодоренко, Светлана Бондарчук, Маша и Вероника Федоровы, Марина Жигалова-Озкан, Лаура Джугелия, Юлия Барановская, Ясмина Муратович, Милана Королева, Игорь Чапурин, Александра Маниович и многие другие.
Что: Коктейль Golden Suite PANDORA.
Где: Галерея INARTIBUS, Москва.
Когда: 20.03.2018.
Люди говорят:В Москве состоялся коктейль Golden Suite PANDORA, на котором бренд представил свою новую линейку Shine: она включает в себя две коллекции с золотым покрытием «Драгоценный рой» и «Золотые лучи». В них вошли браслеты с геометричными золотыми сотами, пчелиными силуэтами, орнаментом в виде солнечных лучей и другими элементами. Весь вечер для гостей выступали Муся Тотибадзе и Никола Мельников. Каждый желающий мог примерить понравившиеся украшения в специальном будуаре.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ravshana-kurkova-yulianna-karaulova-regina-todorenko-na-koktejle-golden-suite-pandora/
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