Равшана Куркова, Юлианна Караулова и Регина Тодоренко на коктейле Golden Suite PANDORA

Что: Коктейль Golden Suite PANDORA.

Где: Галерея INARTIBUS, Москва.

Когда: 20.03.2018.

Люди говорят:В Москве состоялся коктейль Golden Suite PANDORA, на котором бренд представил свою новую линейку Shine: она включает в себя две коллекции с золотым покрытием «Драгоценный рой» и «Золотые лучи». В них вошли браслеты с геометричными золотыми сотами, пчелиными силуэтами, орнаментом в виде солнечных лучей и другими элементами. Весь вечер для гостей выступали Муся Тотибадзе и Никола Мельников. Каждый желающий мог примерить понравившиеся украшения в специальном будуаре.

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