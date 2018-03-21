Они столько не стоят! Неоправданно дорогие дизайнерские покупки

Дизайнерская одежда стоит невероятно дорого, и это уж точно ни для кого не секрет. Но если заоблачный ценник некоторых вещей еще получается оправдать нетривиальным дизайном, сверхкачественным и долговечным материалом или присутствием каких-то редких драгоценных деталей, то обычная футболка или куртка из искусственного меха по астрономической цене вызывают неприкрытое удивление. Окей, мы готовы признать тот факт, что сумочки из крокодиловой кожи не бывают доступными, а стоимость идеального кашемирового пальто легко может быть пятизначной. И все же на фоне общих дискуссий на тему ограничения потребления и более гуманного подхода к собственному стилю некоторые продукты дизайнерской мысли выглядят эдаким вопиющим издевательством. Вот вам десять примеров, которые еще раз доказывают, что индустрия моды работает на отпетых консьюмеристов и бездумных транжир.

Тренч из хлопка

Можно делать деньги из воздуха, а можно — из дедушкиного шкафа. У одиозной марки Vetements вообще почти каждая первая вещь провоцирует шокирующий возглас, а когда взгляд опускается до ценника, то глаза становятся еще круглее: неужели этот плащ слесаря Гоги из драмы «Москва слезам не верит» стоит таких денег?

Тренч Vetements (€ 2 765)

У Карлуши уже давно наблюдается мания величия в легкой форме, потихоньку перетекающей в тяжелую. В модной вечности он уже увековечил и себя, и даже свою кошку. Только вот если аксессуары с кошечкой дизайнера имеют вполне рядовой ценник, то за собственный лик Лагерфельд требует более тысячи долларов.

Футболка Fendi (69 500 руб.)

Сумка из кашемира

Смеем предположить, что вживую эта сумка покоряет с первого прикосновения (кашемир все-таки!) и оправдывает свою космическую цену. Иначе проще взять и перекроить старый вязаный свитер, и выйдет модная авоська не хуже.

Сумка The Row (€ 1 117)

Бомбер из искусственного меха

Дизайнеры вовсю трубят, что отказываются от использования натурального меха. Слова словами, а на практике особой разницы и не чувствуется. Вот Альберта Ферретти, например, не считает зазорным просить за короткую куртку из мягких игрушек почти тысячу евро.

Бомбер из искусственного меха Alberta Ferretti (€ 850)

Заколка с бантом

Этот оригинальный и неповторимый в своем роде бант не имеет аналогов. Не сомневайтесь, что второй такой аксессуар вы точно нигде не встретите. Мы шутим, а вот Gucci насчет стоимости не шутит и все равно каким-то образом бьет рекорды по продажам уже не первый год подряд.

Заколка Gucci с бантом (£ 1 071)

Юбка из бисера

Начнем с того, что сидеть в такой юбке просто невозможно: ряды бисера доставят вам массу непередаваемых ощущений, с которыми не сравнится никакой массажный коврик. Хотя когда дизайнерская одежда была равна удобству? Уж точно не та, что выходит на свет с логотипами Versace…

Юбка Versace из бисера ($ 15 375)

Носки с пайетками

Не показывайте эти носки вашей бабушке, у нее может не выдержать сердце. Либо эти пайетки приехали на Tesla прямо с Луны, либо отлиты из серебра, либо перед нами очередная вещь-издевательство.

Носки Sacai с пайетками ($ 210)

Солнечные очки с ананасами

А вы готовы заплатить кругленькую сумму за солнечные очки, которые похожи на сувенир из приморской палатки? Если да, то самые дорогие модели из коллекции оптики от Dolce & Gabbana к вашим услугам. Сицилия Сицилией, Италия Италией, но ананасы в золоте — это просто пошло и ни разу не стильно.

Очки Dolce & Gabbana (€ 1 802)

Набор трусов

Парочка комплектов дорогого белья «для особых случаев» есть у каждой из нас, и об этой покупке вы вряд ли жалеете, особенно если «особые случаи» продолжают приключаться. А вот платить четыре сотни евро за трусы как у школьниц не выглядит таким уж заманчивым предложением.

Набор трусов Cosabella ($ 500)

Тапочки из норки

Домашняя обувь с мехом должна идти в качестве подарка при покупке квартиры на Остоженке или особняка на Рублевке. К нашему удивлению, эта розовая пара «мохнатиков» еще не засветилась в рубрике street style, а зря: с рабоче-крестьянским тренчем и дизайнерской футболкой с логотипом она смотрелась бы незабываемо!

Тапочки Natasha Zinko (€ 1 126)

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