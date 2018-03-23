На цифрах

Очередная ежегодная ювелирно-часовая выставка BaselWorld открылась 22 марта и продлится до 27-го. За это время известные производители украшений и часов самых разных сегментов успеют продемонстрировать свои горячие новинки и обозначить тренды будущего года. Корреспондент «Ленты.ру» в Базеле наблюдает за этим процессом.

Главное достижение и самая заметная новинка французской компании на нынешней BaselWorld — новый собственный механизм Calibre 3. Его разрабатывали три года на принадлежащей компании мануфактуре в швейцарском Ла-Шо-де Фоне. Им оснащены новые часы коллекции Boy.Friend — Boy.Frend Skeleton. Создателям удалось сделать калибр одновременно остроумный и элегантный: собственно, компания всегда стремится к такому сочетанию. Скелетонизированный механизм открывает взгляду латунные мосты и платину с черным аморфным алмазоподобным углеродным покрытием (ADLC). Фаски по краям мостов с гальваническим покрытием из золота Beige гармонируют с корпусом, также выполненным из этого металла.

Кроме этой сложной версии Boy.Friend, Chanel показала классические модели коллекции в корпусах из золота Beige либо белого золота с бриллиантами по безелю и с цветными ремешками из кожи аллигатора. В подарок при покупке этих моделей клиентки получат лак для ногтей, цвет которого совпадает с оттенком ремешка.

Вторая привлекательная женская новинка Chanel пополнила ювелирную коллекцию Mademoiselle Privé. Новые часы с павированным бриллиантами циферблатом тоже оснащены собственным калибром компании Calibre 2.1 Camélia Skeleton, представленным в прошлом году и для новых часов модифицированным (в 2017 он был заключен в прямоугольный со срезанными уголками корпус Boy.Friend, в нынешнем — в круглый корпус).

Мужчины получили коллекционный вариант модели Monsieur de Chanel в двух версиях: в корпусе из золота Beige либо из белого золота. Часы с ретроградной минутной шкалой и индикацией часа в квадратной апертуре в положении «6 часов», оснащенные первым собственным механизмом Calibre 1, получили оригинальный циферблат: на черной эмали Grand Feu выделяется золотой микрорельеф — силуэт льва. Коко Шанель , верившая в гороскопы и нумерологию, относилась к льву с особым пиететом: это был ее знак Зодиака.

Римский ювелирно-часовой дом также представил несколько новинок для мужчин и женщин. Среди мужских самой громкой стала, разумеется, модель Octo Finissimo Tourbillon Automatic — самые тонкие из существующих на данный момент автоматических часов с турбийоном. Толщина титанового корпуса элегантной модели составляет всего 3,95 миллиметра. Новые часы оснащены автоматическим калибром BVL 288 (его толщина, в свою очередь, 1,95 миллиметра). В калибре реализована система автоматического завода с периферийным ротором из золота и алюминия, установленным с оборотной стороны механизма. Решая, как сделать механизм максимально тонким, инженеры придумали закрепить турбийон без применения мостов, на специальной шарикоподшипниковой конструкции. Титановый корпус и браслет часов после струйно-абразивной обработки приобрел элегантную матовость. Впрочем, автоматический турбийон — не единственное пополнение коллекции Octo: в ней появились, например, часы из золота со струйно-абразивной обработкой и модель с репетиром в карбоновом корпусе.

Женщинам, которые любят не только ювелирное искусство Bvlgari, но и сложную часовую механику, адресован первый в коллекции Divas женский минутный репетир Divas’ Dream Minute Repeater, выпущенный лимитированной серией из пяти экземпляров. Эта сложная и интересная новинка оснащена ультратонким мануфактурным механизмом калибра BVL 362 Finissimo в корпусе из розового золота, украшенном бриллиантами. Над циферблатом работали мастера техники японской лаковой миниатюры уруси: в толще лака мягко мерцает золотая пыль.

Популярную женскую коллекцию Lvcea часовщики и ювелиры Bvlgari «скрестили» с другой, практически легендарной линией дома Tubogas, снабдив часы Lvcea в корпусах разного размера фирменными растяжными браслетами из белого либо розового золота.

Марка TAG Heuer показала несколько новинок, но самая, пожалуй, впечатляющая из них — это смарт-часы, постоянным ростом продаж которых бренд заслуженно гордится. Модель Connected Modular 45 в 2018 году решили сделать запредельно роскошными, и облекли электронный смарт-модуль и традиционный механический модуль Calibre 5 в корпус с браслетом из белого золота, полностью покрытые бриллиантами. 45-миллиметровый золотой корпус с палладиевым покрытием и браслет выложены 539 багетными бриллиантами общим весом более 23 карат. Механический модуль дополнительно выложен по безелю 72 бриллиантами круглой огранки. Все это богатство предлагается в корпусе из натурального дерева.

Для клиентов, однозначно предпочитающих старую добрую механику с классическими усложнениями, часовщики TAG Heuer представили хронометр Carrera Heuer Tourbillon Chronomètre «Tête de Vipère», точность хода которого проверена Безансонской национальной обсерваторией. По заверениям представителей компании, это даже круче, чем документ от швейцарского института сертификации хронометров COSC. Так это или нет, впрочем, не столь важно — часы надежные. Кроме того, это лимитированный выпуск: всего 155 экземпляров в честь 55-летия модели Heuer Carrera.

Не обошлось без обновлений и в рассчитанной на самых преданных поклонников марки коллекции четырехугольных часов Monaco. По утверждениям экспертов, четырехугольным моделям отдает предпочтение всего 20-25 процентов клиентов, но у Monaco всегда, с момента первой презентации этих часов в 1969 году на гонках Monaco Grand Prix, были свои постоянные преданные поклонники. В 2018 году бренд показал часы этой коллекции в ограниченной серии Gulf с логотипом нефтяной компании-спонсора знаменитого гонщика Стива Маккуина в фильме «Ле-Ман», а также версию в черном корпусе из углеволокна, выпущенную в коллаборации с Bamford Watch Department.

Мануфактура из немецкого Гласхютте, известная своим чрезвычайно минималистичным дизайном, тоже показала новые часы в квадратных корпусах. Линейка-бестселлер Tetra пополнилась коллекцией «часов-пирожных» Tetra Petit Four: их циферблаты окрашены в нежные пастельные оттенки карамельной глазури. Две версии из четырех предлагаются со стальными задними крышками, на которые марка предлагает нанести персональную гравировку, две — с задними крышками из сапфирового стекла, позволяющими следить за работой механизма калибра Alpha.

В минималистичной линейке круглых часов neomatik появилась модель neomatik date с нетрадиционной индикацией даты: вместо привычной крупной апертуры с цифрами часовщики из Гласхютте разместили с внешней стороны часового круга круг мелких апертур по числу дней месяца, которые последовательно выделяются красным цветом, указывая на актуальную дату. За то, чтобы дату (как и время) часы всегда показывали точно, отвечает новый механизм калибра DUW 6101, заключенный в 41-миллиметровый стальной корпус.

Новые версии дизайна появились в линии Autobahn, внешний вид которых Nomos создавал вместе с дизайнером Вернером Айсслингером (Werner Aisslinger). Контрастная полоса на циферблате имитирует шкалу спидометра, а вместо кожаного ремешка модель в стальном корпусе снабжена текстильной стропой.

#Carl F. Bucherer

Часовой дом из Люцерна не так давно открыл собственный монобренд в Москве, где через некоторое время появятся его новинки с BaselWorld-2018. Самая сложная и респектабельная из них, пожалуй, классические часы Manero Tourbillon DoublePeripheral с механизмом мануфактурного калибра CFB T3000 в 43-миллиметровом корпусе из розового золота. В механизме реализована функция остановки секундной стрелки, с помощью которой можно полностью синхронизировать часы с сигналом точного времени. Выпуск этого хронографа, сертифицированного COSC, приурочен к 130-летию марки.

Поклонникам спортивных часов адресован хронограф Manero Flyback в стальном корпусе с черным эмалевым циферблатом. Он оснащен механизмом калибра CFB 1970. «Отсекать» короткие отрезки времени позволяет вороненое зубчатое колесо, а благодаря функции flyback можно хронометрировать события, которые следуют одно за другим с минимальным разрывом.

В строгой и минималистичной линейке Adamavi появились модели с новым автоматическим механизмом CFB 1950 с индикатором даты в традиционном положении «3 часа», снабженные браслетом миланского плетения. Также Carl F. Bucherer показывает в Базеле четыре модели в стальных корпусах «женского» диаметра 31 миллиметр с автоматическим калибром CFB 1963 с индикатором даты и миниатюрные 28-миллиметровые модели.