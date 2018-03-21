LC WAIKIKI представляет коллекцию Весна-лето 2018

СТАМБУЛ, March 21, 2018/PRNewswire/ — LC Waikiki собирает воедино основные модели сезона. В коллекции Весна-лето 2018 «Luxe Utility», «Casual Friday», «Shiny Sport», «90's Glam», «Retro Marine, » «Into The Wild» и «Nature Calls» дают шанс представить свой стиль в самом выгодном свете. Модель «Luxe Utility», в которой цвет хаки и синие тона сочетаются с решетчатым узором, жемчужинами и деталями из рыболовной сети, можно комбинировать с золотыми принтами, джерси и джинсовой тканью. Модель «Casual Friday», воплощающая в себе комфорт конца рабочей недели, представлена классической клеткой и бордовым цветом. Кружево и полоска привносят в модель современные штрихи

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/610113/LC_Waikiki_Logo.jpg)

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/655877/LC_Waikiki_Spring_Summer_Womens_2018.jpg)

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/655878/LC_Waikiki_Spring_Summer_Womens.jpg)

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/655879/LC_Waikiki_Spring_Summer_Mens.jpg)

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/655880/LC_Waikiki_Spring_Summer_Mens_2018.jpg)

Яркая коллекция для мужчин от LC Waikiki

Коллекция Весна-лето 2018 от LC Waikiki отражает энергию цвета, создавая притягательные силуэты поперечной полоски, которая является важнейшим трендом сезона, и снабжая модели небольшими слоганами. Камуфляжный рисунок принимает различные формы, представляя комфортный и практичный образ, дизайн которого заставляет переосмыслить будущее. Эффектная графика в стиле милитари, смело использованная в образе джоггеров с большими карманами, прекрасно сочетается со свитером на молнии и длинной футболкой. Вниманию мужчин представлены джинсовые байкерские куртки и джоггеры, подчеркивающие тему несломимого мятежника Розовый, как символ мягкости, гармонирует с доминирующей силой антрацита. Узорные принты смешанного дизайна представлены на моделях больших размеров.

О компании LC Waikiki

Компания LC Waikiki, основанная в 1988 году, а с 1997 года осуществляющая свою деятельность под брендом LC Waikiki Magazacilik, одевает мир под лозунгом «Каждый человек имеет право одеваться хорошо» и с идеей «доступная мода». На протяжении 30 лет компания LC Waikiki активно развивает свою деятельность как в Турции, так и за ее пределами. Сегодня LC Waikiki ― лидер сектора готовой одежды ― реализует свою продукцию в 38 странах и более 840 магазинах со штатом около 42 000 человек.

http://www.lcwaikiki.com Source: LC Waikiki

KURUMSAL.ILETISIM@lcwaikiki.com, HIKMETECE.OZCU@Lcwaikiki.com, +90-0537-706-65-18