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В продаже появилось то самое «помолвочное» платье Кейт Миддлтон
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В продаже появилось то самое «помолвочное» платье Кейт Миддлтон 

Журнал ОК! 3 часа назад
Когда в ноябре 2010 года принц Уильям объявил о помолвке со своей давней возлюбленной Кейт Миддлтон, та немедленно стала звездой, а вскоре и примером для подражания. Первой весточкой будущего ажиотажа вокруг стиля Кейт стало то, что платье, в котором она появилась на фотоколле в честь события, разлетелось со скоростью света — его смели буквально за пять минут. Ее наряд бренда Issa стоил 535 долларов.
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Теперь, спустя почти восемь лет, он вновь появился в продаже — под названием Kate Tie Wrap Dress. Интересно, что количество расцветок значительно расширилось: если у будущей герцогини платье было синее, то теперь можно заказать зеленое, малиновое или черное (в ближайшем будущем появятся еще желтое, оранжевое и лаймовое), причем всего за 138 долларов.
Изменение стоимости объясняется двумя причинами: во-первых, оригинальный дизайн платья был немного изменен — «ушли» спинка в виде буквы V, длинные рукава и деталь на груди, что позволило снизить затраты на производство, во-вторых, маленький бренд, который выпустил его в 2010 году, купил гигант House of Fraser, который теперь его и продает.
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