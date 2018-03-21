Верхняя одежда для мужчин: что модно носить весной 2018?

Делимся ключевыми весенними тенденциями, которые полюбились героям стритстайла.

Светлый плащ

Коричневый или бежевый тренч — базовая вещь, без которой мужчине сложно обойтись в межсезонье. Он защитит от дождя и порывов ветра. Модники экспериментируют: они вытащили пояс и носят тренч с баскетбольными кедами и джинсами оверсайз.

Армейский принт

Камуфляжный мотив придает образу брутальности и динамичности. Главное правило: не носить камуфляжную куртку с такими же штанами. Маскировочную куртку или бомбер оттенка хаки дизайнеры предлагают примерить с базовой белой футболкой или фактурным светлым свитером с горловиной.

Кожаная куртка насыщенного оттенка

Если в прошлом сезоне мужчины умело притворялись байкерами, то теперь они решили немного умерить пыл и согласились примерить классическую кожаную куртку. От косухи ее отличает отсутствие массивного декора (пряжек, ремней), простота кроя и элегантный оттенок: винный, серый, бежевый.

Большой выбор мужских кожаных курток представлен в фирме Pretender.

Кожаная куртка «Индиана Джонс»​​ от Pretender, от 26 000 руб.

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Американские летчики подарили мужской моде бомбер. Сегодня его шьют из разных материалов — от кожи до шелка. Характерная черта — широкая резинка на воротнике и манжетах, которая придает куртке спортивный вид. В тренде яркие модели с графичным принтом: геометрическим, анималистичным. Носить рекомендуется с чиносами или прямыми джинсами.

Классическая джинсовка

Главной вещью в мужском демисезонном гардеробе остается классическая джинсовая куртка. Небольшие потертости и прорези стали неотъемлемой частью куртки из денима. Сторонники стиля casual выбирают нарочито изысканные джинсовые модели, которые носят даже поверх строгого пиджака.

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