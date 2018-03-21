Ещё
Верхняя одежда для мужчин: что модно носить весной 2018?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Верхняя одежда для мужчин: что модно носить весной 2018? 

Я Покупаю 3 часа назад
Фото: Я Покупаю
Делимся ключевыми весенними тенденциями, которые полюбились героям стритстайла.
Светлый плащ
Коричневый или бежевый тренч — базовая вещь, без которой мужчине сложно обойтись в межсезонье. Он защитит от дождя и порывов ветра. Модники экспериментируют: они вытащили пояс и носят тренч с баскетбольными кедами и джинсами оверсайз.
Армейский принт
Камуфляжный мотив придает образу брутальности и динамичности. Главное правило: не носить камуфляжную куртку с такими же штанами. Маскировочную куртку или бомбер оттенка хаки дизайнеры предлагают примерить с базовой белой футболкой или фактурным светлым свитером с горловиной.
Кожаная куртка насыщенного оттенка
Если в прошлом сезоне мужчины умело притворялись байкерами, то теперь они решили немного умерить пыл и согласились примерить классическую кожаную куртку. От косухи ее отличает отсутствие массивного декора (пряжек, ремней), простота кроя и элегантный оттенок: винный, серый, бежевый.
Большой выбор мужских кожаных курток представлен в фирме Pretender.
Кожаная куртка «Индиана Джонс»​​ от Pretender, от 26 000 руб.
ГДЕ КУПИТЬ?
Что: кожаная куртка Где: фирма кожаной одежды для мужчин Pretender Телефон: +7 (925) 902-32-27 Сайт: pretender-moscow.ru  Яркий бомбер
Американские летчики подарили мужской моде бомбер. Сегодня его шьют из разных материалов — от кожи до шелка. Характерная черта — широкая резинка на воротнике и манжетах, которая придает куртке спортивный вид. В тренде яркие модели с графичным принтом: геометрическим, анималистичным. Носить рекомендуется с чиносами или прямыми джинсами.
Классическая джинсовка
Главной вещью в мужском демисезонном гардеробе остается классическая джинсовая куртка. Небольшие потертости и прорези стали неотъемлемой частью куртки из денима. Сторонники стиля casual выбирают нарочито изысканные джинсовые модели, которые носят даже поверх строгого пиджака.
Узнать о мужском стиле больше:
Мужской дресс-код: четыре способа повязать шарф
Рубашка-поло на все случаи жизни
10 ошибок, которые не допустит стильный мужчина
Я Покупаю: последние новости
Что такое клош? Главные тренды в аксессуарах весны 2018 Секреты дюймовочек: как составить образ, если ваш рост не более 160 см
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел75
Как на самом деле выглядят модели plus-size52
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам56
Эти продукты оказались опасными для здоровья10
Наргиз описала ужасные травмы после побоев мужа13
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
03:36
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение