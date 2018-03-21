Назван наиболее манящий цвет для женщин и для мужчин

Американские ученые из Университета Рочестера поделились результатами исследования в журнале Personality and Social Psychology: они обнаружили, какой цвет находят для себя наиболее привлекательным представители двух полов. Руководитель работы, профессор Эндрю Эллиот рассказал о том, что как женщин, так и мужчин заставляет с одинаковой силой реагировать на себя красный цвет. В частности, для женщин красный цвет в мужском гардеробе ассоциируется с лидерскими качествами. Мужчин, в одежде у которых присутствует этот цвет, они воспринимают как умеющих хорошо зарабатывать и амбициозных в карьере. В свою очередь мужчины, по словам Эллиота, любят красный цвет на женщинах по более естественным причинам. Женские наряды красных оттенков пробуждают у большинства мужчин чувственные фантазии, этот механизм закреплен эволюционно. Ранее ученые пытались определить цвет, который нравится большинству людей во всем мире. Оказалось, что такой действительно существует — этим цветом оказался оттенок океанской воды.