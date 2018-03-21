Игорю Чапурину 50! Эксклюзивное интервью о работе с Наоми Кэмпбелл и первыми леди

Сегодня Игорю Чапурину исполняется 50 лет, а его бренду Chapurin — уже 20! В честь двойного праздника Игорь рассказал PEOPLETALK о 10 самых ярких событиях, которые изменили его жизнь и судьбу его бренда.

Работа с итальянским брендом Galitzine

Одри Хепбёрн, Уже имея Chapurin, я начал работать на итальянский бренд Galitzine княгини Голицыной. Представьте, я был первым русским дизайнером, который сотрудничал с иностранным домом. В 60-е годы это была очень успешная марка: Голицына одевала Элизабет Тейлор Жаклин Кеннеди , да почти весь мир, от Гретты Габро до семьи Ротшильдов. Княгиня очень трепетно ко мне относилась. Мне было 20, ей уже 60, и я три сезона работал на ее бренд. В конце третьего сезона владельцы компании предложили мне переехать в Рим. Единственным их условием было то, что я должен был работать только на Galitzine. Я отказался и остался в России. Для Chapurin это очень знаковое событие, потому что, если бы я уехал, Дома Chapurin просто больше не было бы. Это был 98-й, год одного из самых страшных постперестроечных кризисов, когда просто деньги все обнулились, когда люди вообще не понимали, как жить и что с этой страной будет дальше происходить. Но я решился и ни разу не пожалел.

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Нашей первой клиенткой из первых леди была Людмила Путина. Но потом мы одевали жен президентов разных стран. И это было непросто: нужно было согласовывать всевозможные регламентарные моменты, тонкости, связанные с историей и традициями, нужно было понимать определенную конъюнктуру политического образа супруги президента. Мне приятно, что я всегда умел соответствовать тому доверию, которое мне было оказано. Я никогда это не афишировал.

Очень мало где можно прочитать, например, что Мадонна в одном из своих туров выступала в нашей обуви. Мы об этом не говорим, потому что я не обувной дизайнер, но это было так. Я всегда лукавил, отвечая на вопрос журналистов «Кто же женщина вашего бренда? Кто же эта героиня Chapurin?». Я что-то выдумывал, как я мог в 20 или 30 лет понять, кто же эта героиня. Сейчас я уже понимаю, что женщина Chapurin — это женщина с прекрасным образованием, которая все время развивается. И я очень горжусь, что мы именно с такими девушками работали, и среди них Мадонна, Уитни Хьюстон , Шер, Пинк, потрясающая оперная дива Елена Образцова и другие, в том числе жены президентов разных стран.

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12 шоу в Париже

Наши 12 шоу в Париже, в официальном расписании Недели моды, — это очень большой труд.

Я всегда старался как дизайнер захватывать и эксплуатировать русские темы. Но я никогда не ассоциирую их ни с фольклором, ни с этнографией, ни с икрой, ни с русской водкой, ни с валенками, ни с кокошником. Я русский дизайнер XXI века, и я пропагандировал свое восприятие современной женщины и, конечно же, придумывал истории, о которых интересно было бы порассуждать.

Первый наш показ шел параллельно с моим первым балетом в Большом театре (Игорь создавал к нему декорации и костюмы. — Прим. ред.), и поэтому показ в Париже мы провели в репетиционном балетном классе.

Следующий показ в Париже прошел в зале «Империал», и мы рассказали историю о якобы непогибшей дочери Николая II — Анастасии. Потом я был потрясен Набоковым благодаря фильму Стэнли Кубрика «Лолита», и следующую коллекцию мы так и назвали. В ней были 3D-комбинезоны, много обнаженного женского тела, купальники. Кстати, сразу же после шоу этот комбинезон был заказан Бейонсе для американского турне.

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Работа с Большим театром

Я стал и до сих пор являюсь единственным русским fashion-дизайнером, который делает костюмы и декорации в Большом театре, а с недавнего времени еще и в «Мариинке». До меня в Большом театре это делали только Юбер де Живанши, Пьер Карден и Ив-Сен Лоран. Я сделал там 10 балетов. После этого были балеты в Лос-Анджелесе, несколько балетов в Нью-Йорке. Большой театр предложил сделать реинкарнацию, или, как мы сейчас говорим, ребрендинг, балета 35 года танцовщика Дягилева, который после смерти Дягилева стал хореографом и поставил балет, это был первый в мире симфонический балет на музыку Чайковского. И это были сложнейшие декорации. Мы с моим другом-фотографом сняли одного бразильского манекенщика, его фотографии во всю высоту сцены Большого театра были нарисованы на холстах три раза. Перед этими фотографиями висели сетки, на которых был библейский текст, и, когда музыка уходила в кульминацию, эти лица проявлялись через буквы. Это было очень красиво.

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Однажды мне позвонила Алена Долецкая , тогда главный редактор русского Vogue, и сказала: «А как ты думаешь, может быть, Наоми Кэмпбелл откроет твой показ в Париже?» Я говорю: «Нет». Она говорит: «Почему? Ну ты подумай». Я тогда решил, что это будет странно, что она все равно взрослая модель, а тогда была тенденция чуть ли не на 15–16-летних. И мне хватило ума позвонить нашему стилисту, гениальной Пати Уилсон, которая делает все обложки от итальянского Vogue до всего чего угодно, и посоветоваться с ней. Она сказала, «Игорь, ты не понимаешь, Наоми очень давно не работала на подиуме, это просто будет разорвавшаяся бомба».

Мы с ней случайно познакомились в итоге. Наоми тогда на несколько дней прилетела в Москву. Я продавался в Podium на Кузнецком мосту и приехал посмотреть новую коллекцию, как она развешана. И мне продавец говорит: «Знаешь, сейчас в примерочной Наоми. Она очень много твоих вещей взяла, и мне кажется, что она что-то купит». Я дождался, Наоми и правда купила несколько вещей, это была ее первая покупка в России. И это был Chapurin!

После я встретился с ней в Париже, рассказал свою идею коллекции. Коллекция называлась «Нимфы», о женщинах, которые захватывают души мужчин и ими управляют. Я сказал Наоми, что хотел бы, чтобы первым выходом был практически прозрачный купальник, она согласилась. И когда она приехала в Москву на примерку, это, кстати, было в той же комнате, где мы сидим, она сказала: «Ты меня обманул. Ты говорил, что он будет прозрачным, он вообще не прозрачный». Я говорю: «Ну ты выйдешь в прозрачном?» Она говорит: «Я да». И мы сделали прозрачный купальник, а после показа вся пресса действительно взорвалась. Самый громкий заголовок был: «Русский дизайнер разбудил Наоми».

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Первая коллекция мебели Chapurin Casa

В один прекрасный день мне позвонил итальянец и предложил запустить линию мебели Chapurin Casa во Флоренции. И я не испугался этого, хотя никогда не занимался мебелью. Я попросил дать мне полгода, купил очень много литературы. Так появилась коллекция Chapurin Casa: из черного замбийского венге, из тончайшей замши, кожи, люстры и лампы из пергамента и металла. Мы оказались единственным русским fashion-брендом, который запустил свою линию мебели и света.

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Mercedes с дизайном от Chapurin

Я снова стал первым из российских дизайнеров, который создал нечто уникальное, создал машину Mercedes. Весь интерьер салона, цвет машины, каждую деталь. Там все асимметрично, идет перетекание светло-жемчужного в беж, использованы несколько качеств замши, несколько качеств кожи, там очень красиво, и на каждом участке написано Mercedes by Chapurin. Эта машина не стоит в линейке продаж, она Limited Edition, она под заказ, но ее можно заказать, она готова двигаться. Всю первую партию, достаточно большую, мы успешно продали.

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Chapurin и Clarins

Восемь лет назад мы начали сотрудничать с одной из старинных французских компаний Clarins, которой уже более 60 лет. Вначале сотрудничество заключалось в том, что весь мейк на наших шоу haute couture, pret-a-porte, на съемках пре-коллекции, на всем, что происходило вокруг бренда Chapurin, был сделан с топ-визажистами Clarins. Следом они в знак продолжения веры и, наверное, уважения к нашему сотрудничеству предложили мне создать совместный продукт, и появилась палетка Chapurin by Clarins. Первая палетка была продана, кажется, за 20 дней, во всей стране. Это был бестселлер.

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Через два года эта палетка была создана из шелка и кожи, тоже как клатч. Это набор для праздничного макияжа Palette de Maquillage Chapurin. Она выполнена из красного букле, а внутри основа для губ, два оттенка помад, румяна, пудра, два оттенка теней и миниатюра туши.

Фестиваль молодежи и студентов

Осенью прошлого года в Москве и Сочи состоялось открытие XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Для всех студентов и волонтеров форму создавали Chapurin. Мы создали 200 тысяч предметов одежды, там нанопух, там сложнейшие водонепроницаемые молнии. То есть это продукт XXI века, он олицетворяет молодежь.

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Линия Couture

Мы начинали как компания, которая создавала коллекции haute couture. Так развивалась любая французская компания, так развивались все итальянские бренды начала XX века, и так развивались мы. Ателье, частные заказы, которые переходили в коллекции couture. А что такое кутюр? Это же не сложность и объемность платья, это всего лишь продукт, созданный в единственном экземпляре для кого-то. Это могут быть даже уникальные брюки, но, если они созданы наполовину вручную, они созданы для тебя — это же произведение портновского искусства. Искусства технологов, конструкторов, кого угодно. Поэтому то, что мы имеем два золотых манекена Недели высокой моды, и то, что мы продолжаем историю couture, — это реально, мне кажется, говорит о нашей верности самим себе.

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Почему я и вправду считаю, что это очень важная часть? Вот это все вышито вручную. Представляете, это не ткань. Ткань была вот черная, а это все, все, руками вышито.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/igoryu-chapurinu-50-eksklyuzivnoe-intervyu-o-rabote-s-naomi-kempbell-i-pervymi-ledi/