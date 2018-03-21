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5 свежих идей нарядов на каждый день (подсмотрели у звезд)
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5 свежих идей нарядов на каждый день (подсмотрели у звезд) 

SNCmedia.ru 3 часа назад
Наоми Уоттс
Голливудская актриса продемонстрировала прелести стиля smart casual в оливковом пуловере и клетчатых брюках Michael Kors. Думаем, такой наряд смог бы стать отличной обновкой для работающих девушек.
Блейк Лайвли
Блейк Лайвли дает уроки перестройки зимнего гардероба на весенний лад. Во-первых, она отказалась от колготок. Во-вторых, пока еще носит теплый свитер и излюбленное плюшевое пальто, пусть теперь только накинув на плечи. А чтобы сохранить ноги в тепле, девушка выбрала себе высокие сапоги на шнуровке.
Джиджи Хадид
Эта красотка тоже подала нам пару идей для рабочих будней. Мы решили, что следующий раз заменим скучную однотонную рубашку на модель с принтом и добавим к офисному костюму ботильоны-носки с острым носом и узкие очки.
Эмили Ратажковски
А вот новый аутфит Эмили Ратажковски настраивает на весенне-летний сезон. Пусть у нас погода не как в Лос-Анджелесе, но помечтать о теплых летних деньках мы хотим уже сейчас. Модель надела зеленое платье в стиле baby-doll с гороховым принтом и джинсовую куртку. Образ простой американской девчонки Эмили дополнила солнцезащитными очками и белыми кроссовками.
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