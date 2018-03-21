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Королева и Николаев остались в восторге от дебюта юной Лизы Галкиной на подиуме
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Королева и Николаев остались в восторге от дебюта юной Лизы Галкиной на подиуме 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Teleprogramma.pro уже рассказывала, что минувшим вечером состоялся модный показ детской коллекции Валентина Юдашкина. Гостям наряды презентовали дети Филиппа Киркорова, Юлии Пересильд, певицы Жасмин и многих других, но главной звездой мероприятия была четырехлетняя Лиза Галкина — малышка под бурные аплодисменты зрителей щеголяла по подиуму в образе невесты. Девочке, наверняка, было сложно справиться с волнением и выступить перед таким большим количеством людей, однако держалась она очень уверенно.
Таланты дочери Пугачевой и Галкина оценили и звездные друзья пары. Среди них: Игорь Николаев, он, к слову, является крестным Лизы, и Наташа Королева. Свой восторг артисты выразили на страницах в соцсетях. «Обожаю, люблю и горжусь! Поздравляю родителей!», — написал Николаев. «Я фанатка этой маленькой богини! Лиза Галкина в платье невесты была неотразима на показе детской коллекции от Юдашкина», — вторила Королева.
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Алла Борисовна и ее супруг на мероприятии, увы, присутствовать не смогли. Примадонна выступала на юбилее Резника, а Галкин снимался для программы «Лучше всех», но с удовольствием посмотрели показ в записи и не упустили возможности публично похвалить свою дочь.
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