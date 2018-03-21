Королева и Николаев остались в восторге от дебюта юной Лизы Галкиной на подиуме

Таланты дочери Пугачевой и Галкина оценили и звездные друзья пары. Среди них: Игорь Николаев , он, к слову, является крестным Лизы, и Наташа Королева . Свой восторг артисты выразили на страницах в соцсетях. «Обожаю, люблю и горжусь! Поздравляю родителей!», — написал Николаев. «Я фанатка этой маленькой богини! Лиза Галкина в платье невесты была неотразима на показе детской коллекции от Юдашкина», — вторила Королева.

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Алла Борисовна и ее супруг на мероприятии, увы, присутствовать не смогли. Примадонна выступала на юбилее Резника, а Галкин снимался для программы «Лучше всех», но с удовольствием посмотрели показ в записи и не упустили возможности публично похвалить свою дочь.