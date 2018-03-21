Неудачный наряд Долиной претендует на звание «модный крах года»

Лариса Долина всегда относилась к дамам с пышными формами и всю жизнь боролась с лишним весом. Периодически звезде удавалось скинуть внушительное количество килограмм. В этих случаях похудевшая певица становилась объектом восторженных отзывов и просто купалась в комплиментах.

Однако даже тогда, когда звезда поправлялась, она умело скрывала недочеты своей фигуры правильно подобранной одеждой. Однако в этот раз, похоже, вкус певице несколько изменил. 62-летняя долина стала почетной гостьей на юбилейном концерте Ильи Резника в Кремле.

Артистка появилась на мероприятии в приталенном брючном костюме, стилизованном под смокинг с той лишь разницей, что под пиджаком у певицы не было рубашки, зато глубокое декольте украшали сразу два галстука-бабочки. Брюки с высокой талией подчеркивали слишком пышные для подобного одеяния бедра Долиной, что придавало ее фигуре нелепый вид.

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