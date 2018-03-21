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Неудачный наряд Долиной претендует на звание «модный крах года»
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Неудачный наряд Долиной претендует на звание «модный крах года» 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Лариса Долина всегда относилась к дамам с пышными формами и всю жизнь боролась с лишним весом. Периодически звезде удавалось скинуть внушительное количество килограмм. В этих случаях похудевшая певица становилась объектом восторженных отзывов и просто купалась в комплиментах.
Однако даже тогда, когда звезда поправлялась, она умело скрывала недочеты своей фигуры правильно подобранной одеждой. Однако в этот раз, похоже, вкус певице несколько изменил. 62-летняя долина стала почетной гостьей на юбилейном концерте Ильи Резника в Кремле.
Артистка появилась на мероприятии в приталенном брючном костюме, стилизованном под смокинг с той лишь разницей, что под пиджаком у певицы не было рубашки, зато глубокое декольте украшали сразу два галстука-бабочки. Брюки с высокой талией подчеркивали слишком пышные для подобного одеяния бедра Долиной, что придавало ее фигуре нелепый вид.
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Пользователи Сети отметили, что артистка, похоже, снова располнела и этот наряд смело можно занести в шорт-лист премии «модный крах года», если бы таковую вручали. Другие также отметили, что Долиной категорически не идет черный цвет и в смокинге она похожа на растолстевших героев Чарли Чаплина.
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