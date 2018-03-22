Ещё
Apple представили новую коллекцию браслетов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Apple представили новую коллекцию браслетов 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: pixabay.com
Apple совместно с Nike и Hermès выпустили новую коллекцию браслетов для часов Apple Watch. В коллекцию вошли обновленные нейлоновые ремешки с полосками и резиновые браслеты Sport Band в трех новых цветах — «Denim Blue», «Lemonade» и «Red Raspberry».
Fancy Journal
Французский дом моды Hermès дополнил коллекцию кожаными ремешками Single Tour Rallye и Double Tour в цвете слоновой кости и индиго, а компания Nike представила новые часы Apple Watch Nike + в алюминиевом корпусе цвета Space Grey. Вместе с новинкой в продажу поступят ремешки Nike Sport Loop в черно-белой расцветке Midnight Fog.
Более подробную информацию о новой коллекции можно узнать на официальном сайте apple.com.
Fancy Journal: последние новости
Бритни Спирс стала лицом Kenzo Показ круизной коллекции Louis Vuitton пройдет на Лазурном берегу Каролин де Мегрэ снялась в серии короткометражек Chanel
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел138
Тимати и Шишкова объединились ради дочери2
Резать к чертовой матери: звезды после ринопластики6
Как на самом деле выглядят модели plus-size53
5 завтраков для хорошего начала дня3
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:41
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел
Психология
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение