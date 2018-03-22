Apple представили новую коллекцию браслетов

Apple совместно с Nike и Hermès выпустили новую коллекцию браслетов для часов Apple Watch. В коллекцию вошли обновленные нейлоновые ремешки с полосками и резиновые браслеты Sport Band в трех новых цветах — «Denim Blue», «Lemonade» и «Red Raspberry».

Fancy Journal

Французский дом моды Hermès дополнил коллекцию кожаными ремешками Single Tour Rallye и Double Tour в цвете слоновой кости и индиго, а компания Nike представила новые часы Apple Watch Nike + в алюминиевом корпусе цвета Space Grey. Вместе с новинкой в продажу поступят ремешки Nike Sport Loop в черно-белой расцветке Midnight Fog.

Более подробную информацию о новой коллекции можно узнать на официальном сайте apple.com.