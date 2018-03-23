Лариса Долина появилась в Кремле в крайне откровенном наряде

Известная российская исполнительница Лариса Долина выбрала для своего выступления в Кремлевском дворце на «Юбилейном вечере Ильи Резника» необычный стиль. Певица появилась перед публикой в строгом костюме, но без рубашки.

Фото с эпатирующим видом

62-летняя

знаменитость выложила в своем Instagram. Некоторые поклонники ее творчества, а также просто пользователи социальной сети стали горячо обсуждать новый имидж певицы. Многим понравился хороший тонус ее фигуры, а также ее «шикарная грудь».

Публикация от Лариса Долина (@larisadolina_official)

21 Мар 2018 в 6:54 PDT «Стильно», «Классная, но рубашка где?», «Смело», — В основном, именно такие комментарии подписчики Ларисы Долиной оставили под фотографией с ее новым «Look».

Известно, что для выступлений на сцене знаменитая певица часто выбирает довольно откровенные наряды. Сообщается, что последний раз Ларису Долину заметили на юбилее Вячеслава Зайцева в пышной юбке и узком топе. А на Неделе моды она появилась в коротком

мини-платье

и высоких сапогах.