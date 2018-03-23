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Лариса Долина появилась в Кремле в крайне откровенном наряде
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Лариса Долина появилась в Кремле в крайне откровенном наряде 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Известная российская исполнительница Лариса Долина выбрала для своего выступления в Кремлевском дворце на «Юбилейном вечере Ильи Резника» необычный стиль. Певица появилась перед публикой в строгом костюме, но без рубашки.
Фото с эпатирующим видом
62-летняя
знаменитость выложила в своем Instagram. Некоторые поклонники ее творчества, а также просто пользователи социальной сети стали горячо обсуждать новый имидж певицы. Многим понравился хороший тонус ее фигуры, а также ее «шикарная грудь».
Юбилейный вечер Ильи Резника #larisadolina #ларисадолина #резник80 #чарли
Публикация от Лариса Долина (@larisadolina_official)
21 Мар 2018 в 6:54 PDT  «Стильно», «Классная, но рубашка где?», «Смело», — В основном, именно такие комментарии подписчики Ларисы Долиной оставили под фотографией с ее новым «Look».
Известно, что для выступлений на сцене знаменитая певица часто выбирает довольно откровенные наряды. Сообщается, что последний раз Ларису Долину заметили на юбилее Вячеслава Зайцева в пышной юбке и узком топе. А на Неделе моды она появилась в коротком
мини-платье
и высоких сапогах.
На фотографии со страницы Филиппа Киркорова в Instagram, поклонники с трудом узнали популярного исполнителя Валерия Леонтьева. Некоторые подписчики приняли известного артиста за женщину.
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 Ещё 2 источника 
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