C 23 по 25 марта в ТРК «Колизей— Атриум», ул. Ленина, 60, состоится шоурум-показ «Покупай Пермское: Fashion Perm». В креативном пространстве «Лабаз» будут представлены коллекции дизайнеров, мастер-классы по прическам и макияжу. Участники проекта: Елена Старикова, Татьяна Бауэр, TREK, PAKETA, KAMWA, Elena Fabiani, Unafortuna, S-Factor и Золотая роза. Ежедневно будут проходить показы коллекций пермских дизайнеров, представленных профессиональными моделями. «Покупай Пермское: Fashion Perm» — мероприятие, которое проходит в рамках проекта «Покупай Пермское», возобновившегося в крае в декабре 2017. Цель проекта — знакомство пермяков с товарами пермских производителей.