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Покупай Пермское: Fashion Perm
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Покупай Пермское: Fashion Perm 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
C 23 по 25 марта в ТРК «Колизей— Атриум», ул. Ленина, 60, состоится шоурум-показ «Покупай Пермское: Fashion Perm». В креативном пространстве «Лабаз» будут представлены коллекции дизайнеров, мастер-классы по прическам и макияжу. Участники проекта: Елена Старикова, Татьяна Бауэр, TREK, PAKETA, KAMWA, Elena Fabiani, Unafortuna, S-Factor и Золотая роза. Ежедневно будут проходить показы коллекций пермских дизайнеров, представленных профессиональными моделями. «Покупай Пермское: Fashion Perm» — мероприятие, которое проходит в рамках проекта «Покупай Пермское», возобновившегося в крае в декабре 2017. Цель проекта — знакомство пермяков с товарами пермских производителей.
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