Выбор блогера: топ-10 горячих новинок марта

Паровая маска для глаз с ароматом вишни, тональный мусс с эффектом «второй кожи» и другие горячие новинки от бьюти-блогера Вероники Заборовской.

Март — официально первый месяц весны! В этом году она где-то потерялась в пути, и нас до сих пор пугают страшные морозы, но дни стали гораздо длиннее, а солнце уже очень яркое и теплое!

Хорошо, что косметические бренды на погоду не ориентируются, а значит нас ждет очень много интересных новинок и запусков, о которых я расскажу вам сегодня!

Сыворотка Hyalu B5 Serum, La Roche-Posay

Антивозрастные новинки все молодеют — новая сыворотка от La Roche-Posay предназначена для еще «совсем девчонок» от 25 лет!

Hyalu B5 Serum выглядит очень по весеннему — нежный стеклянный флакон с пипеткой, внутри прозрачный густой гель с обворожительным нежным ароматом! В составе сыворотки — два вида чистой гиалуроновой кислоты, витамин В5 и мадекассосид.

Пользоваться одно удовольствие — утром и вечером наносите несколько капель средства на лицо, оно впитывается довольно быстро, не оставляет после себя ощущение липкости. За три недели использования моя кожа стала гораздо более упругая и гладкая. Морщинки около глаз стали менее выраженными, да и в целом лицо выглядит очень отдохнувшим и обновленным. Советую!

Туалетная вода LiveIrresistibleBlossomCrush, Givenchy

Март принес печальную новость — наш мир покинул основатель бренда Юбер де Живанши. Но его детище продолжает жить и это не удивительно, ведь столько души и силы было вложено в этот модный дом!

Весенняя новинка бренда — аромат Live Irresistible Blossom Crush. Удивительный запуск — в формуле туалетной воды не так много основных нот: роза, пион, какао и мускус, но они создают фантастический терпкий букет головокружительной влюбленности! Аромат сладкий, громкий, яркий и очень характерный — точно не для скромниц! А еще у него просто феноменальная стойкость!

Туалетная вода Renata, Faberlic

Бренд Faberlic и Рената Литвинова представляют магнетически прекрасный именной аромат «Рената» — создан при помощи знаменитого французского парфюмера Алиэнор Массне.

Что вас ждет? Тяжелый стеклянный рубиново-красный флакон, отдаленно напоминающий яркие кремлевские звезды!

Сам аромат цветочно-фруктовый с древесным шлейфом — одновременно классический и строгий, но при этом загадочный и манящий. Раскрывается на теле сочными ягодными нотами, уходя со временем в теплую кашемирово-амбровую базу. Обычно я не становлюсь поклонницей «сетевых» ароматов, но, когда парфюм создают такие весомые личности, оторваться от него просто невозможно!

Тональный мусс FaceFabric, Giorgio Armani

Мода становится свободнее, проще и демократичнее — такой тренд плавно внедряется и в люксовые декоративные бренды.

Для всех, кто горевал, что оригинальный тональный мусс Face Fabric сняли с производства, есть хорошие новости: он вернулся! Упаковка сменила свой классический черный костюм на удобные джинсы, но формула осталась прежней (ура!).

А еще к нам официально привезли несколько дополнительных оттенков — Белоснежки, ликуйте! Этот тон с очень легким покрытием — на мой взгляд, это больше выравнивающая база для лица с тонирующим эффектом.

Он не замажет прыщики или темные круги под глазами, но зато создаст эффект качественно отдохнувшего человека с натуральной естественной кожей. Окружающие могут даже не догадаться, что вы вообще накрашены, но комплименты о здоровом цвете лица вы будете от них получать постоянно!

Паровая маска для глаз с ароматом вишни, MegRhythm

Если вы ни разу про пробовали паровые маски для глаз, советую это исправить!

Средство представляет собой одноразовую маску (похожую на маску для сна), которая при вскрытии упаковки начинает разогреваться примерно до 40 градусов прямо на ваших глазах и работает около 10 минут!

Ощущения безумно комфортные и успокаивающе-расслабляющие. Можно использовать на ночь для более быстрого засыпания, а можно делать передышку в течение дня просто для снятия напряжения с глаз.

Есть варианты маски без отдушки, есть с лимоном, ромашкой, лавандой и розой, а теперь еще и с тонким ароматом цветущей вишни! Кому не хватает времени на SPA салон и релакс — очень рекомендую!

Бальзамы для рук, Sephora

Sephora пополнила свою коллекцию для ухода за телом яркими бальзамами для рук — удобная упаковка в 30 мл. легко поместится в женскую сумочку. Сочная пятерка бальзамом отличается ароматами, цветом упаковки и дополнительными cупер-эффектами!

Основная задача — это питание кожи рук, а дальше выбирайте на свой вкус: миндальный для восстановления, кокосовый для успокоения, ягоды годжи для защиты, мандарин для обновления, роза для гладкости.

Разницу между восстановлением и обновлением вы вряд ли обнаружите, так что лучше ориентируйтесь на приятную вам отдушку!

Пенка для сухой кожи, Bioré

Bioré знает все о безопасном очищении кожи — легендарная коллекция пенок для лица в марте получила долгожданное пополнение: появилось специальное средство для сухой кожи.

Его отличает желтая помпа на стандартной белой упаковке (напомню, что для жирной кожи идет пенка с зеленой помпой, а для нормальной — с розовой).

Густая пена, больше похожая на зефир, отлично справляется с макияжем и с поверхностными загрязнениями. При этом средство абсолютно не сушит и не стягивает, а запатентованная технология очищения SPT не утолщает роговой слой кожи и делает ее более здоровой при постоянном использовании.

Хайлайтер Click&Glow, Lancôme

Новинка представлена сразу в четырех оттенках: выбирайте — золотой, бронзовый, розовое золото или жемчужно-розовый?

Упаковка в формате кликающей ручки позволяет накраситься на бегу, удобный родной аппликатор отлично распределяет средство, но я все же люблю окончательно растушевать хайлайтер подушечками пальцев!

Такая сияющая волшебная палочка займет мало места в косметичке и всегда будет под рукой для создания эффекта естественного свечения кожи и свежести!

Осталось только выбрать оттенок, но как тут определиться, ведь каждый из них по-своему хорош! Может, взять сразу 4?)

BB-капли, Erborian

Новые BB-капли улучшат ваш любимый дневной крем и выведут его на новый уровень! Вы получите одновременно привычный качественный уход и декоративный эффект.

Это не самостоятельное средство, а обогащающий эликсир, который дает ровный тон кожи, все несовершенства становятся менее заметными, при этом он немного сужает поры и кожа выглядит более гладкой и сияющей.

Важно отметить, что BB капли — это не просто концентрированный тон: средство содержит экстракт Женьшеня, который разглаживает кожу и делает ее заметно более мягкой и ровной!

Отличная новинка — обожаю использовать капли по выходным дням, когда не нужно «рисовать лицо», но хочется быть невозможно свежей и прекрасной!

Коллекция Urban Decay & Kristen Leanne, Urban Decay

Очень яркая коллаборация бренда Urban Decay и блогера Kristen Leanne, которая стала популярна благодаря своему задорному характеру и любовью к ярким цветам и блесткам!

Коллекция вышла довольно большой и включает в себя следующие средства: Kalleidoscope Palette (11 оттенков теней!), Daydream Palette (5 оттенков бежево-терракотовых теней), Beauty Beam (палетка из 3-х оттенков хайлайтеров и 3-х лимитированных оттенка помады Vice).

Я буквально сразу влюбилась в Daydream Palette — по сути, это сочная выжимка самых носибельных цветов палетки Naked Hot!

На втором месте в моем личном рейтинге — палетка хайлайтеров, Во-первых, их много не бывает, а во-вторых, это очень красивые оттенки с мелким помолом и роскошным шиммером во вполне компактной упаковке!

Если вы настоящий бьютиголик, вам прямо сейчас надо бежать в бутик Urban Decay или на официальный сайт. Как известно, лимитки бренда всегда представлены в очень ограниченном количестве — от всей души желаю успеть!