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5 быстрых способов вернуть обуви первоначальный вид
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5 быстрых способов вернуть обуви первоначальный вид 

WomanHit.ru 6 часов назад
Фото: WomanHit.ru
Способ №1  Ваши кожаные ботинки изменили цвет? Кожа потускнела, а под рукой нет крема для обуви? Не беда, купите банан. Мякоть этого фрукта поможет вернуть паре первоначальный вид и блеск. Протрите им ботинки, а затем уберите излишки плода бумажной салфеткой.
Способ №2  Часто летняя обувь имеет белую подошву, которая пачкается в первую очередь. Это могут быть кроссовки, кеды, мокасины и так далее. «Стереть» всю грязь поможет обычный канцелярский ластик буквально за несколько минут.
Способ №3  Замшевые туфли требуют бережного обращения. Но какой бы аккуратной хозяйкой вы не были, всегда может случиться неприятность. Вернуть любимой паре первоначальный вид поможет обычная пилочка для ногтей, только не переусердствуйте, убирая пятно.
Способ №4  Лаковая обувь выглядит эффектно, но она быстро тускнеет. Вернуть былой блеск поможет средство для очистки стекол. В качестве бонуса вы получите приятный запах от туфель.
Способ №5  Царапины с кожи или кожзама поможет убрать специальное средство, которое продается в любом мебельном магазине. Оно так и называется «Жидкая кожа», действуйте по инструкции и ваши ботинки будут выглядеть, как новые. А царапины с лака можно убрать с помощью вазелина и ватной палочки.
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