MBFWRussia: ZA_ZA осень-зима 2018

Дизайнер Александра Корякина-Николаева представила новую коллекцию бренда ZA_ZA. Показ прошел в «Манеже» в рамках московской Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

ZA_ZA демонстрирует игру с цветами и фактурами. На холодные сезоны дизайнер предлагает облачиться в пальто из глянцевой кожи и цветную шубу из эко-меха с кричащей надписью «Future». Тема будущего возвращается на показе еще не раз — в виде юбки и топов оттенка цветного металлика. Большинство образов дополняют висящие цепи и непривычные глазу головные уборы.

Модели демонстрируют весьма футуристичный макияж — геометрический рисунок в виде тонких очков на лице и губы с помадой в цвете мака и ультрафиолета. На девушках заплетены тугие косы, а мужчины показывают зализанную короткую прическу с любимым трендом 2018 — обильно посыпанным глиттером.