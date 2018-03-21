Ещё
MBFWRussia: ZA_ZA осень-зима 2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

MBFWRussia: ZA_ZA осень-зима 2018 

FashionTime 5 часов назад
Фото: FashionTime
Автор: Кристина Рытикова
Дизайнер Александра Корякина-Николаева представила новую коллекцию бренда ZA_ZA. Показ прошел в «Манеже» в рамках московской Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
ZA_ZA демонстрирует игру с цветами и фактурами. На холодные сезоны дизайнер предлагает облачиться в пальто из глянцевой кожи и цветную шубу из эко-меха с кричащей надписью «Future». Тема будущего возвращается на показе еще не раз — в виде юбки и топов оттенка цветного металлика. Большинство образов дополняют висящие цепи и непривычные глазу головные уборы.
Модели демонстрируют весьма футуристичный макияж — геометрический рисунок в виде тонких очков на лице и губы с помадой в цвете мака и ультрафиолета. На девушках заплетены тугие косы, а мужчины показывают зализанную короткую прическу с любимым трендом 2018 — обильно посыпанным глиттером.
FashionTime: последние новости
Минимализм и лаконичность: N Legenda осень-зима 2018 Mercedes-Benz Fashion Week Russia: Bella Potemkina осень-зима 2018 Roy Robson представили коллекцию костюмов на весну
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел107
Почему опасно спать больше 8 часов6
Как на самом деле выглядят модели plus-size52
Эти продукты оказались опасными для здоровья11
Глаза на лоб: шокирующий макияж художницы3
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
03:36
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение