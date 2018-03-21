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В рекламе косетики Ким Кардашьян снялась с мамой и бабушкой
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В рекламе косетики Ким Кардашьян снялась с мамой и бабушкой 

FashionTime 5 часов назад
Фото: FashionTime
Автор: Лиза Сарапина
Для новой рекламы контуринга коллекции KKW Beauty Ким Кардашьян снялась не одна: вместе со звездой в съемке участвовали ее мама Крис Дженнер и бабушка Мэри Джоу Хоутон. Сложно поверить, но бабушке Ким совсем недавно исполнилось 83 года. KKW Beauty — это бьюти-линейка, состоящая из восьми оттенков консилера и хайлайтеров. Ким Кардашьян обожает подчеркивать лицо с помощью стика для контуринга, поэтому первым продуктом ее коллекции стал именно он.
Представительницы трех поколений предстали в образе платиновых блондинок, но, несмотря на практическую идентичность и холодную сдержанность их луков, выглядят они роскошно, ведь красоте возраст не помеха.
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