В рекламе косетики Ким Кардашьян снялась с мамой и бабушкой

Автор: Лиза Сарапина

Для новой рекламы контуринга коллекции KKW Beauty Ким Кардашьян снялась не одна: вместе со звездой в съемке участвовали ее мама Крис Дженнер и бабушка Мэри Джоу Хоутон. Сложно поверить, но бабушке Ким совсем недавно исполнилось 83 года. KKW Beauty — это бьюти-линейка, состоящая из восьми оттенков консилера и хайлайтеров. Ким Кардашьян обожает подчеркивать лицо с помощью стика для контуринга, поэтому первым продуктом ее коллекции стал именно он.

Представительницы трех поколений предстали в образе платиновых блондинок, но, несмотря на практическую идентичность и холодную сдержанность их луков, выглядят они роскошно, ведь красоте возраст не помеха.