Названы самые влиятельные стилисты звезд

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Когда мы видим номинантку на «Оскар» в шикарном платье, мы восхищаемся ее выбором, не задумываясь о том, кто на самом деле за этим стоит. Все верно, звезды не указывают пальцем в небо, когда решают надеть причудливое платье с массивным бантом или полупрозрачные кружева. Они доверяют свой образ персональным стилистам. Именно персональные стилисты определяют, в чем знаменитым клиенткам выходить на красную дорожку. И если актриса привлекла внимание не только своей ролью, но и нарядом, то победитель (то есть стилист) получает все и попадает в рейтинг «25 самых влиятельных стилистов звезд», который каждый год составляет The Hollywood Reporter

Второе место в рейтинге заняла Элизабет Зальцман, клиентками которой являются Сирша Ронан Гвинет Пэлтроу . Сирша была названа прорывом года, а ее розовое платье Calvin Klein с огромным бантом не оставило равнодушными ни критиков, ни поклонников.

Третье место в рейтинге получила Саманта МакМиллен. Все благодаря образу Эль Фаннинг в причудливом платье Vivienne Westwood. «Мы сразу же согласились, — рассказывала актриса о предложении Вивьен Вествуд разрисовать платье. — На нем нарисован единорог и написано мое имя». «Этот наряд заслуживает места в музее», –гордо добавляла Саманта МакМиллен.

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