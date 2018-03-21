Названы самые влиятельные стилисты звезд 

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Когда мы видим номинантку на «Оскар» в шикарном платье, мы восхищаемся ее выбором, не задумываясь о том, кто на самом деле за этим стоит. Все верно, звезды не указывают пальцем в небо, когда решают надеть причудливое платье с массивным бантом или полупрозрачные кружева. Они доверяют свой образ персональным стилистам. Именно персональные стилисты определяют, в чем знаменитым клиенткам выходить на красную дорожку. И если актриса привлекла внимание не только своей ролью, но и нарядом, то победитель (то есть стилист) получает все и попадает в рейтинг «25 самых влиятельных стилистов звезд», который каждый год составляет The Hollywood Reporter.
В этом году первое место (уже в третий раз!) получила Кейт Янг. Как шутит сама стилист, которая начинала карьеру с должности ассистентки Анны Винтур, ее первое слово было «туфелька», а значит, мода и стиль у нее просто в крови. Свой образ ей доверяют Марго Робби, Мишель Уильямс, Сиенна Миллер, Селена Гомес, Натали Портман и Дакота Джонсон. Но первое место в этом году Кейт Янг обеспечили 1,3 миллиарда просмотров, которые собрал образ Марго Робби на красной дорожке «Оскара»-2018: звезда фильма «Тоня против всех» привлекла внимание невероятно нежным белым платьем Chanel Haute Couture.
Второе место в рейтинге заняла Элизабет Зальцман, клиентками которой являются Сирша Ронан и Гвинет Пэлтроу. Сирша была названа прорывом года, а ее розовое платье Calvin Klein с огромным бантом не оставило равнодушными ни критиков, ни поклонников.
Третье место в рейтинге получила Саманта МакМиллен. Все благодаря образу Эль Фаннинг в причудливом платье Vivienne Westwood. «Мы сразу же согласились, — рассказывала актриса о предложении Вивьен Вествуд разрисовать платье. — На нем нарисован единорог и написано мое имя». «Этот наряд заслуживает места в музее», –гордо добавляла Саманта МакМиллен.
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