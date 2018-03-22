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10 самых модных моделей обуви на плоской подошве
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10 самых модных моделей обуви на плоской подошве 

Passion.ru 3 часа назад
Фото: Passion.ru
Мюли — абсолютный тренд сезона, к тому же они идеально подойдут для повседневной носки. Мюли темных приглушенных цветов — необычный вариант для офиса. Скучный аутфит смогут разбавить мюли с принтом. Модели без каблука лучше сочетать с широкими брюками или кюлотами, платьями и юбками миди и макси длины, желательно свободного кроя. Любительницы экспериментов могут попробовать сочетать мюли с колготками или носками: подойдут колготки в сетку или с люрексом, а также хлопковые носки. Такую смелую вариацию лучше носить с укороченными широкими брюками.
Если вам не приглянулись мюли, то сандалии смогут их заменить. Но не греческие или вьетнамки, а слайдеры, которые популярны уже несколько сезонов. Сандалии не будут уместны в офисе, но зато отлично подойдут для прогулок. Существует множество моделей из замши и ткани, c плетеной подошвой и широким выбором цветов. В особенно жаркую погоду слайдеры будут также незаменимы: эта модель наиболее открытая и сочетается практически с любым стилем одежды.
Туфли на плоской подошве и с открытой пяткой — модная тенденция весенне-летнего сезона. Заменить такую модель балеток Dior смогут более бюджетные Mango. Стоит обратить внимание на остроносые модели — они сейчас на вершине популярности. Темные и нюдовые цвета лучше заменить более яркими. Например, под костюм пастельного голубого оттенка стоит надеть туфли на плоской подошве цвета фуксии. Но данная модель имеет свои недостатки: такие туфли не подойдут женщинам с полной щиколоткой или обладательницам невысокого роста, так как способны визуально убавить несколько сантиметров. Не стоит сочетать открытую пятку с шортами и длинными джинсами. Важно помнить, что ремешок на лодыжке или пяточной кости должен идеально сидеть, не перетягивая кожу, а также не должен быть слишком свободным.
Текст: Мария Махова
Фото: архивы пресс-служб
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