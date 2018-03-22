На выброс: эти вещи выдают провинциальность

Скинни с огромными дырками Не все то золото, что блестит. Не все вещи способны сделать тебя красавицей. WMJ.ru составил топ-10 предметов гардероба, от которых тебе нужно избавиться, если ты не хочешь прослыть провинциалкой.

Мы уже не раз говорили, что джинсы скинни теряют свою актуальность. Однако есть еще менее оригинальная модель — скинни с огромными дырами на коленках, будто бы разодранными во время катания на скейтборде. Если тебе 12-14, можешь продолжать их носить, но если больше и ты не хочешь выглядеть как провинциалка, откажись от этих брюк хотя бы на время. Не исключено, что они вновь будут в тренде, но пока поищи альтернативу и попробуй примерить клеш или джинсы-мом. Бомбер цвета хаки

Все модные издания мира в один голос объявляют войну против бомберов. Эти куртки порядком всем поднадоели и считаются одним из основных антитрендов . Однако в регионы мода на бомберы только-только добирается, особенно на бомберы цвета хаки. Не ведись на эту удочку! Этот фасон в сочетании с этим цветом уже отжил свое.

Старая фланелевая рубашка

Мы не призываем тебя отказываться от клетчатых рубашек вовсе, однако пересмотреть их набор в твоем гардеробе однозначно стоит. Во-первых, избавься от всех, которые прослужили тебе уже достаточно долго и обзавелись потертостями или растянутыми рукавами. Тренд на неряшливость все-таки не предполагает ношения уже потерявших вид вещей. И не стоит комбинировать объемные клетчатые рубашки с ботинками Timberland, чтобы не быть похожей на дочку канадского лесоруба.

Футболка с некачественным принтом

Раз уж мы затронули тему неряшливости, стоит упомянуть и еще об одной особенности девушек из провинции. Большинство их них не решается расстаться с любимыми принтованными футболками, даже если те приходят в легкую негодность. Вывод напрашивается сам: не хочешь ассоциироваться с девочкой из захолустья — следи за состоянием футболок и будь разборчива в выборе принтов.

Майка на тонких лямках

Такие майки были модны в начале 2000-х. Благодарим дизайнеров и стилистов за то, что теперь они подарили нам намного более модные фасоны! Даже маечка в бельевом стиле будет смотреться аккуратнее, чем простой хлопковый топ на тонких лямках-резинках. И спешим напомнить, что с трендом на 80-е в моду возвращаются майки-алкоголички. А этот странный фасон забудь!

Короткая приталенная куртка

Короткие куртки, особенно с эластичными резинками на талии, потеряли свою актуальность ровно в тот момент, когда подиумы завоевали огромные пуховики и пальто. Тренд на oversize окончательно вытеснил с городских улиц приталенные укороченные модели. Такие теперь носят по привычке где-то за МКАДом. Но ведь и привычки можно ломать, правда?

Летние сапоги

Пожалуй, эту вещь мы оставим без комментариев. Просто не носи их.

Белое кружевное платье

Белое кружевное платье уместно только на свадьбе. Запомни это и выбирай для своих летних casual аутфитов любые другие цвета, ведь кружево все-таки тренд.

Свитшот со стразами

Стразы — вечный камень преткновения между модницами из центра страны и с окраин. Первые стараются носить их дозированно, больше внимания уделяя пайеткам и крупным камням, а вот вторые… Выбирают всевозможные свитшоты, футболки и худи, расшитые сияющими стразами. Особенно в почете различные надписи, указывающие на превосходство своей носительницы. В общем, не хочешь, чтобы тебя считали безвкусно одетой? Дозируй!

Ремень с огромной пряжкой

Несмотря на то что ремни с массивными пряжками постепенно возвращаются в моду, носить их можно абсолютно по-разному. Ниже ты видишь пример безвкусного провинциального сочетания. А если этот же ремень надеть, например, поверх клетчатого жакета или белой рубашки, будет уже совсем другой разговор.