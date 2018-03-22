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Опять голая и прекрасная Эмили Ратаковски. Кто фотографирует модель обнаженной?
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Опять голая и прекрасная Эмили Ратаковски. Кто фотографирует модель обнаженной? 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Эмили Ратаковски (26) редко выкладывает фотографии в одежде, и мы даже уже к этому привыкли. Смотреть на ее обнаженное идеальное тело можно бесконечно!
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Вот и сегодня модель запостила новый откровенный снимок.
Фотографию она подписала так: «Позирую для мужа». Очевидно, что по ту сторону камеры стоит ее любимый Себастьян Бер-Макклард (36), за которого она вышла замуж пару недель назад!
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/opyat-golaya-i-prekrasnaya-emili-ratakovski-kto-fotografiruet-model-obnazhennoj/
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