Опять голая и прекрасная Эмили Ратаковски. Кто фотографирует модель обнаженной?

Эмили Ратаковски (26) редко выкладывает фотографии в одежде, и мы даже уже к этому привыкли. Смотреть на ее обнаженное идеальное тело можно бесконечно!

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Вот и сегодня модель запостила новый откровенный снимок.

Фотографию она подписала так: «Позирую для мужа». Очевидно, что по ту сторону камеры стоит ее любимый Себастьян Бер-Макклард (36), за которого она вышла замуж пару недель назад!

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/opyat-golaya-i-prekrasnaya-emili-ratakovski-kto-fotografiruet-model-obnazhennoj/