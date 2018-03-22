«Леди, но не бизнес»: деловой стиль Алены Кравец сочли слишком ярким

Российская актриса Алена Кравец имеет свою точку зрения на многие вещи, в том числе и на образ бизнес-леди, которым поделилась с поклонниками. Изюминкой наряда выступили видные аксессуары, которые показались почитателям неуместными для строгого делового стиля.

Актриса, певица и модель Алена Кравец часто принимает участие в различных светских вечеринках, а потому, как и многие, уверена в собственном вкусе и стиле. Звезда с большим удовольствием делится своим видением красоты с поклонниками, демонстрируя им различные образы. Недавно, перед насыщенным днем, Алена решила показать публике сети, как должна выглядеть успешная бизнес-леди, впрочем, в этом вопросе ее точка зрения показалась многим почитателям весьма нетипичной.

«Сегодня я бизнес-леди, вся в делах!» — отрапортована Алена, публикуя кадры из салона автомобиля. Глядя на снимки Кравец, сложно отрицать, что немало внимания привлекает как яркий платок, повязанный на голову, так и крупные сережки, чей блеск едва смогла передать камера телефона. По мнению почитателей, деловой стиль — это, прежде всего, строгие линии и минимум деталей, а потому перегруженный аксессуарами образ Алены, согласно их заверениям, никак не подходит для серьезных мероприятий.

Как результат, сочный туалет звезды был раскритикован пользователями сети, заключившими, что Кравец перестаралась с акцентами своего образа. «Бизнес-леди — это нечто другое! Деловой стиль не потерпит ни ваших сережек, ни яркого платка» «Цыганский образ нынче в моде?» «Кукла Барби. Деловым стилем и не пахнет» «Алена, образ красивый, но бизнес леди немного по-другому выглядят!» «Ой, даже и не знаю, как вас назвать? Леди, но не бизнес, какая-то вы манная каша!»

Впрочем, некоторые отметили, что при таких внешних данных и кукольном лице практически не имеет значения, что надевать. И ведь действительно, цветущий вид Алены Кравец не дает покоя многим завистникам, которые с жаром упрекают звезду в многочисленных пластических операциях.