Ещё
«Леди, но не бизнес»: деловой стиль Алены Кравец сочли слишком ярким
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Леди, но не бизнес»: деловой стиль Алены Кравец сочли слишком ярким 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Российская актриса Алена Кравец имеет свою точку зрения на многие вещи, в том числе и на образ бизнес-леди, которым поделилась с поклонниками. Изюминкой наряда выступили видные аксессуары, которые показались почитателям неуместными для строгого делового стиля.
Актриса, певица и модель Алена Кравец часто принимает участие в различных светских вечеринках, а потому, как и многие, уверена в собственном вкусе и стиле. Звезда с большим удовольствием делится своим видением красоты с поклонниками, демонстрируя им различные образы. Недавно, перед насыщенным днем, Алена решила показать публике сети, как должна выглядеть успешная бизнес-леди, впрочем, в этом вопросе ее точка зрения показалась многим почитателям весьма нетипичной.
«Сегодня я бизнес-леди, вся в делах!» — отрапортована Алена, публикуя кадры из салона автомобиля. Глядя на снимки Кравец, сложно отрицать, что немало внимания привлекает как яркий платок, повязанный на голову, так и крупные сережки, чей блеск едва смогла передать камера телефона. По мнению почитателей, деловой стиль — это, прежде всего, строгие линии и минимум деталей, а потому перегруженный аксессуарами образ Алены, согласно их заверениям, никак не подходит для серьезных мероприятий.
Как результат, сочный туалет звезды был раскритикован пользователями сети, заключившими, что Кравец перестаралась с акцентами своего образа. «Бизнес-леди — это нечто другое! Деловой стиль не потерпит ни ваших сережек, ни яркого платка» «Цыганский образ нынче в моде?» «Кукла Барби. Деловым стилем и не пахнет» «Алена, образ красивый, но бизнес леди немного по-другому выглядят!» «Ой, даже и не знаю, как вас назвать? Леди, но не бизнес, какая-то вы манная каша!»
Впрочем, некоторые отметили, что при таких внешних данных и кукольном лице практически не имеет значения, что надевать. И ведь действительно, цветущий вид Алены Кравец не дает покоя многим завистникам, которые с жаром упрекают звезду в многочисленных пластических операциях.
Eva.ru: последние новости
«Модная уборщица»: повязка на голове Евы Мендес рассмешила поклонников Рваные джинсы и пустая сумка: молодежный стиль Пугачевой высмеяли в сети «Надо найти свой стиль»: Анастасию Решетову сравнили с Ириной Шейк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел107
Почему опасно спать больше 8 часов6
Как на самом деле выглядят модели plus-size52
Эти продукты оказались опасными для здоровья11
Глаза на лоб: шокирующий макияж художницы3
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
03:36
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение