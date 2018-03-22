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Фото: Ева Мендес в рекламной кампании собственной линии одежды
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Фото: Ева Мендес в рекламной кампании собственной линии одежды 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
В последнее время Еву Мендес крайне редко можно увидеть на экране, актриса все больше времени уделяет своей семье и рекламным контрактам. Ева также занимается разработкой своей линии одежды для бренда New York & Company и на днях представила результат второй коллаборации. В сети появились снимки новой рекламной кампании для New York & Company, одежду из коллекции которой Ева демонстрирует лично. Сама актриса говорит, что новая линия получилась «повседневная, легкая и универсальная». И действительно, в коллекции много футболок, длинных юбок и платьев свободного покроя — все то, что 44-летняя Ева так сильно любит, поэтому неудивительно, что актриса сама приняла участие в съемках лукбука.
попкорнnews
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