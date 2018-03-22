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Что нам расскажут о красоте? Новый ролик Beauty Talks от Chanel
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Что нам расскажут о красоте? Новый ролик Beauty Talks от Chanel 

BeautyHack.ru 59 минут назад
Фото: BeautyHack.ru
Делимся подробностями нового эпизода видеопроекта — кто стал героиней и о чем ей рассказала Лючия Пика.
В новом эпизоде фигурирует юная модель Лили-Роуз Депп, которая примерила на себя три разных образа, а креативный директор по макияжу Chanel дала советы по актуальному макияжу для каждого.
В первом образе Лили-Роуз была шпионкой, образу которой Лючия Пика добавила изящности, нанеся розовый блеск на губы и «яблочки» щек в качестве румян.
Второй образ — писательница. Лючия посоветовала Лили использовать хайлайтер из палетки Le Palette Esentiale, чтобы добиться эффекта сияющей кожи. Акцент в макияже был сделан на ярких губах сочного ягодного оттенка.
Третий образ модели — инженю. Чтобы создать легкий и романтичный образ во французском стиле, Лючия нанесла на «яблочки» щек яркие румяна и дополнила образ ярким блеском для губ.
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