Что нам расскажут о красоте? Новый ролик Beauty Talks от Chanel

Делимся подробностями нового эпизода видеопроекта — кто стал героиней и о чем ей рассказала Лючия Пика.

В новом эпизоде фигурирует юная модель Лили-Роуз Депп , которая примерила на себя три разных образа, а креативный директор по макияжу Chanel дала советы по актуальному макияжу для каждого.

В первом образе Лили-Роуз была шпионкой, образу которой Лючия Пика добавила изящности, нанеся розовый блеск на губы и «яблочки» щек в качестве румян.

Второй образ — писательница. Лючия посоветовала Лили использовать хайлайтер из палетки Le Palette Esentiale, чтобы добиться эффекта сияющей кожи. Акцент в макияже был сделан на ярких губах сочного ягодного оттенка.

Третий образ модели — инженю. Чтобы создать легкий и романтичный образ во французском стиле, Лючия нанесла на «яблочки» щек яркие румяна и дополнила образ ярким блеском для губ.